Скандальный прокурор Кулик не явился на переаттестацию

Прокурор Генеральной прокуратуры Константин Кулик, которого ранее понизили до начальника отдела, не явился на переаттестацию.

Об этом говорится в сообщении на странице Центра противодействия коррупции (ЦПК) в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

ЦПК отмечает, что среди 1 000 сдававших экзамен прокуроров 29% не явились на него или не сдали.

О причинах неявки Кулика не сообщается.

"Это тот Кулик, который стал первым обвиняемым за незаконное обогащение", - сообщает ЦПК.

Он также пытался доказать, что не имеет ничего общего с матерью его детей, на которых записана недвижимость Кулика.

Как сообщали Українськi Новини, суд не смог закрыть дело против Кулика из-за отмены уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Бывший военный прокурор сил АТО Константин Кулик за время расследования против него о возможном незаконном обогащении официально заработал в органах прокуратуры 1 240 394 гривны.

В конце октября 2016 года Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Кулика в незаконном обогащении.