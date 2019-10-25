Україна буде експортувати антилоп до Китаю

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів та компетентний орган Китайської Народної Республіки погодили форми міжнародного ветеринарного сертифіката на експорт антилоп.

Про це йдеться в повідомленні Держпродспоживслужби, передають Українські Новини.

Мова йде про ветсертифікат на антилоп, які експортуються з України в Китай. Форма документа розміщена на сайті служби.

Як повідомляли Українські Новини, в Одеському зоопарку народилася індійська антилопа Нільгау. Також у заповіднику "Асканія-Нова" народилася антилопа, занесена до "Червоної книги".

Тим часом український експорт сталі в США різко обвалився в 3-му кварталі через мито Трампа, а за вісім місяців 2019 імпорт товарів перевищив експорт майже на $6 млн.

Крім того, Україна поновлює постачання фруктів і овочів в ЄС, а Зеленський обговорив з послом Китаю розвиток відносин між країнами. Також Китай сподівається на офіційний візит Зеленського в Пекін. Раніше в Україну завезли небезпечний для здоров'я китайський зелений чай.