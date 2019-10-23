подписаться на рассылку
24.65 25.05
27.35 27.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Украинский экспорт стали в США резко обвалился в 3-м квартале из-за пошлины Трампа
23 октября 2019, среда, 16:39 599
Экономика 2019-10-23T16:39:35+03:00
Українські Новини
Украинский экспорт стали в США резко обвалился в 3-м квартале из-за пошлины Трампа

Украинский экспорт стали в США резко обвалился в 3-м квартале из-за пошлины Трампа

Экспорт, США, Пошлина, Сталь, Дональд Трамп
Сталь (иллюстрация). Фото: Украинское Фото
Сталь (иллюстрация). Фото: Украинское Фото

В 3-м квартале 2019 года украинские металлургические предприятия резко сократили поставки готовой металлопродукции в Соединенные Штаты Америки (США). В сравнении со 2-м кварталом поставки упали в 2,6 раза.

Об этом сообщил бизнес-портал uaprom.info.

Согласно данным таможенной статистики, падение экспорта произошло по всем товарным позициям и составило 32,1 тыс. тонн, тогда как кварталом ранее этот показатель был на уровне 84,1 тыс. тонн. При этом в августе отгрузки украинской метпродукции в США практически прекратились, составив символические 2,6 тыс. тонн.

Как отмечает президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков, поставки украинской стали в США снизились существенно: почти в 2,5-3 раза по листовому прокату, в десятки раз по трубам.

"Тот объем стали, который сейчас поставляется на американский рынок, крайне незначителен. Он намного меньше, чем Украина могла бы поставлять в США. Это тем более важно, поскольку сейчас мировая экономика замедляется, спрос на сталь падает, и поэтому критически важно бороться за каждую тонну экспортных поставок", - считает Каленков.

По его словам, основной причиной такого сокращения стало действие 25-процентной пошлины на импорт стали, введенной администрацией Президента США Дональда Трампа.

"Ряд стран получили индивидуальные квоты, в рамках которых они могут беспошлинно поставлять продукцию в США. Я думаю, что Украина тоже может претендовать на такой подход США как стратегический партнер", - уточнил президент "Укрметаллургпром".

Каленков считает, что Украина может инициировать возобновление переговоров с представителями администрации США о послаблении действия квоты для украинских металлургов. "Укрметаллургпром" уже обратился в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства с просьбой начать диалог по этому поводу с Офисом торгового представителя США.

Больше новостей о: Экспорт США Пошлина Сталь Дональд Трамп

Архив
Новости
Гривна на межбанке рухнула после длительного укрепления 18:15
Виктор Дегтярев.Фото: УП
Погибший от взрыва в Киеве "Сенсей" был основателем группы спецназа 18:05
Обыскивать надо коррупционеров, а не журналистов, расследовавших нарушения чиновников, – Томиленко 17:51
Черновицкая область начала отопительный сезон 17:49
В пятницу Киев начнет отопительный сезон 17:48
больше новостей
Получающие субсидию семьи будут платить за коммуналку больше 12:22
Депутат Бужанский рассказал о крупном скандале внутри "Слуги народа" 10:11
Завтра украинцы начнут немного мерзнуть: прогноз погоды на среду 14:21 Карта
В Змиеве в чемодане Louis Vuitton 1880 года пенсионерка хранила кукурузу. Фото: Харьков LiVE
В Змиеве пенсионерка хранила кукурузу в брендовом чемодане Louis Vuitton 1880 года 12:17
Курс рубля упал в киевских обменниках 12:20
больше новостей
"Нефтегаз" будет поставлять газ производителям тепла в "Л/ДНР" без учета задолженности за газ 16:14
В Змиеве в чемодане Louis Vuitton 1880 года пенсионерка хранила кукурузу. Фото: Харьков LiVE
В Змиеве пенсионерка хранила кукурузу в брендовом чемодане Louis Vuitton 1880 года 12:17
Депутатам "Слуги народа" раздавали взятки в $30 тысяч за коррупционную схему Яценко, - Кошкина 08:19
Депутат Бужанский рассказал о крупном скандале внутри "Слуги народа" 10:11
Михаил Папиев: Если истерика порохоботов не прекратится, они начнут финансировать из бюджета Сокыру Перуна вместо Национального хора имени Веревки 07:52 Мнение
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok