Украинский экспорт стали в США резко обвалился в 3-м квартале из-за пошлины Трампа

В 3-м квартале 2019 года украинские металлургические предприятия резко сократили поставки готовой металлопродукции в Соединенные Штаты Америки (США). В сравнении со 2-м кварталом поставки упали в 2,6 раза.

Об этом сообщил бизнес-портал uaprom.info.

Согласно данным таможенной статистики, падение экспорта произошло по всем товарным позициям и составило 32,1 тыс. тонн, тогда как кварталом ранее этот показатель был на уровне 84,1 тыс. тонн. При этом в августе отгрузки украинской метпродукции в США практически прекратились, составив символические 2,6 тыс. тонн.

Как отмечает президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков, поставки украинской стали в США снизились существенно: почти в 2,5-3 раза по листовому прокату, в десятки раз по трубам.

"Тот объем стали, который сейчас поставляется на американский рынок, крайне незначителен. Он намного меньше, чем Украина могла бы поставлять в США. Это тем более важно, поскольку сейчас мировая экономика замедляется, спрос на сталь падает, и поэтому критически важно бороться за каждую тонну экспортных поставок", - считает Каленков.

По его словам, основной причиной такого сокращения стало действие 25-процентной пошлины на импорт стали, введенной администрацией Президента США Дональда Трампа.

"Ряд стран получили индивидуальные квоты, в рамках которых они могут беспошлинно поставлять продукцию в США. Я думаю, что Украина тоже может претендовать на такой подход США как стратегический партнер", - уточнил президент "Укрметаллургпром".

Каленков считает, что Украина может инициировать возобновление переговоров с представителями администрации США о послаблении действия квоты для украинских металлургов. "Укрметаллургпром" уже обратился в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства с просьбой начать диалог по этому поводу с Офисом торгового представителя США.