Украина возобновляет поставку фруктов и овощей в ЕС

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей заявила о возобновлении экспорта фруктов и овощей в страны Европейского Союза, поскольку в 2019 впервые за 3 года ц ены на яблоки упали и Украина готовилась к рекордному экспорту .

Об этом сообщил директор департамента фитосанитарной безопасности, контроля в сфере семеноводства Госпродпотребслужбы Андрей Челомбитко на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"В результате проведенной работы Госпродпотребслужбы с Европейской комиссией о предоставлении беспрепятственного экспорта фруктов и овощей, определенных директивой Совета ЕС, Украина включена в список стран, которые могут экспортировать фрукты и овощи в ЕС", - написал он.

Отмечается, что речь идет о яблоках, грушах, сливах, перце, паслене, томатах и баклажанах.

Как сообщали Українськi Новини, Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей заявила, что к ней не поступали обращения от экспортеров фруктов и овощей касательно проблем с поставками продукции в ЕС.

Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА) заявляет, что страны Европейского Союза приостановили импорт ряда украинской плодоовощной продукции в связи со вступлением в силу соответствующей директивы ЕС.

Согласно директиве, с 1 сентября все страны, не входящие в ЕС, обязаны официально объявить об отсутствии у них случаев выявления определенных карантинных организмов.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Украина получила право экспорта мяса птицы и яиц в Сингапур. Также Украина будет экспортировать яблоки в Индию.