подписаться на рассылку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
11 мая 2019, суббота, 15:07 227
Внешняя политика 2019-05-11T15:15:03+03:00
Українські Новини
Зеленский обсудил с послом Китая развитие отношений между странами

Зеленский обсудил с послом Китая развитие отношений между странами

Владимир Зеленский с послом Китая в Украине Ду Веем. Фото: @ZelenskyyUa
Владимир Зеленский с послом Китая в Украине Ду Веем. Фото: @ZelenskyyUa

Победивший на выборах Президента Владимир Зеленский обсудил с послом Китая в Украине Ду Веем развитие отношений между странами.

Об этом Зеленский написал в своем микроблоге Twitter, передают Українські Новини.

"Встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Украине Ду Веем. Говорили о развитии сотрудничества и традиционно дружественных отношений между нашими странами", - сообщил он.

Зеленский добавил, что для Украины важен опыт Китая и инвестиции.

Как сообщали Українськi Новини, ЕС и Китай в Брюсселе подняли вопрос "минских договоренностей".

Тем временем компания Dongfang Electric International Corporation (DEIC, Китай) предложила самую низкую цену 19,090 млрд гривен в тендере энергогенерирующей компании "Донбассэнерго" на реконструкцию энергоблока №6 Славянской теплоэлектростанции (Николаевка, Донецкая область).

Кроме того, китайская компания Xi'an ShaanGu Power Co. намерена построить биотеплоэлектростанцию мощностью 6,7 МВт в Олевске (Житомирская область).

Больше новостей о: Китай Украина-Китай Владимир Зеленский украино-китайские отношения

Архив
Новости
Сегодня из-за футбола "Динамо"-"Заря" могут ограничить вход на три станции метро 15:31
Зеленский обсудил с послом Китая развитие отношений между странами 15:07
В Минкультуры отреагировали на информацию о якобы возобновлении УПЦ (КП) 14:47
Депутат Лещенко отрицает, что адвокат Трампа Джулиани не приехал в Украину из-за него 14:31
Под обстрелом на Донбассе в субботу ранен военный 13:52
больше новостей
В Германии предложили альтернативный план для прекращения войны на Донбассе 09:40
Риски для макроэкономической стабильности Украины сохраняются, - НБУ 09:12
Дождь. Фото: reading
Солнечной и сухой погоды пока ждать не стоит: синоптик дала неутешительный прогноз 06:00 Карта
США не могут и не будут вести переговоры о правах украинского народа, - Волкер 17:05
Предоставление слова представителю Президента на согласовательном совете признали незаконным 15:25
больше новостей
Порошенко раздал госнаграды своему секретарю, пресс-секретарю, райтеру, начальнику резиденции и еще 9 сотрудникам АПУ 14:30
В Германии предложили альтернативный план для прекращения войны на Донбассе 09:40
ГБР заподозрило 20 детективов НАБУ в присвоении 38 млн гривен зарплаты 06:00
Авария с военными. Фото: полиция
Двое военных погибли в жестком ДТП в Киеве 16:22
Патрульная машина врезалась в BMW на мосту в Киеве: трое мужчин в больнице 08:05
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok