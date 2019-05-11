Зеленский обсудил с послом Китая развитие отношений между странами

Победивший на выборах Президента Владимир Зеленский обсудил с послом Китая в Украине Ду Веем развитие отношений между странами.\r\nОб этом Зеленский написал в своем микроблоге Twitter, передают Українські Новини.\r\n"Встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Украине Ду Веем. Говорили о развитии сотрудничества и традиционно дружественных отношений между нашими странами", - сообщил он.\r\nЗеленский добавил, что для Украины важен опыт Китая и инвестиции.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ЕС и Китай в Брюсселе подняли вопрос "минских договоренностей".\r\nТем временем компания Dongfang Electric International Corporation (DEIC, Китай) предложила самую низкую цену 19,090 млрд гривен в тендере энергогенерирующей компании "Донбассэнерго" на реконструкцию энергоблока №6 Славянской теплоэлектростанции (Николаевка, Донецкая область).\r\nКроме того, китайская компания Xi'an ShaanGu Power Co. намерена построить биотеплоэлектростанцию мощностью 6,7 МВт в Олевске (Житомирская область).