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15 октября 2019, вторник, 17:47 31
Экономика 2019-10-15T17:51:31+03:00
Українські Новини
За восемь месяцев 2019 импорт товаров превысил экспорт почти на $6 млн

За восемь месяцев 2019 импорт товаров превысил экспорт почти на $6 млн

Импорт-экспорт. Фото: for-ua.com
Импорт-экспорт. Фото: for-ua.com

В январе-августе 2019 года импорт товаров превысил экспорт на 5 842,7 млн долларов.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

В течение января-августа отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 836,3 млн долларов по сравнению с январем-августом 2018 года (январь-август 2018 года отрицательное сальдо составило 5 006,4 млн долларов).

Экспорт товаров в январе-августе 2019 года составил 33 030,4 млн долларов, при этом он увеличился на 6,9% по сравнению с январем-августом 2018 года.

Импорт товаров в январе-августе 2019 года составил 38 873,1 млн долларов, увеличившись на 8,2%.

Как сообщали Українські Новини, отрицательное сальдо внешней торговли товарами за первое полугодие ухудшилось.

Также в январе-мае 2019 года импорт товаров превысил экспорт на 2 633,5 млн долларов.

Больше новостей о: Экспорт Импорт Сальдо внешней торговли Отрицательное сальдо

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