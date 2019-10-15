За восемь месяцев 2019 импорт товаров превысил экспорт почти на $6 млн

В январе-августе 2019 года импорт товаров превысил экспорт на 5 842,7 млн долларов.\r\nОб этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.\r\nВ течение января-августа отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 836,3 млн долларов по сравнению с январем-августом 2018 года (январь-август 2018 года отрицательное сальдо составило 5 006,4 млн долларов).\r\nЭкспорт товаров в январе-августе 2019 года составил 33 030,4 млн долларов, при этом он увеличился на 6,9% по сравнению с январем-августом 2018 года.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nИмпорт товаров в январе-августе 2019 года составил 38 873,1 млн долларов, увеличившись на 8,2%.\r\nКак сообщали Українські Новини, отрицательное сальдо внешней торговли товарами за первое полугодие ухудшилось.\r\nТакже в январе-мае 2019 года импорт товаров превысил экспорт на 2 633,5 млн долларов.