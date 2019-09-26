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26 сентября 2019, четверг, 13:27 1401
Внешняя политика 2019-09-26T13:54:10+03:00
Українські Новини
Китай надеется на официальный визит Зеленского в Пекин

Китай надеется на официальный визит Зеленского в Пекин

Китай. Фото: esportnews
Китай. Фото: esportnews

Посол Китая в Украине Ду Вэй уверен в том, что за время президентства (до 2024 года включительно) Владимир Зеленский осуществит официальный визит в Пекин для проведения встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в то время, как Китай обвинил США во вмешательстве во внутренние дела Украины.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"Могу с большой уверенностью сказать, что во время президентства Владимира Зеленского он обязательно совершит официальный визит в Китай", - сказал он.

В то же время посол не стал прогнозировать более конкретные сроки возможного визита.

"Пока не могу сказать когда", - ответил он.

На вопрос о том, как на данный момент складывается коммуникация Китая с новыми украинскими властями, посол напомнил, что провел встречу с Зеленским ещё до его инаугурации.

"У нас хорошие отношения и с Президентом, и с Офисом Президента", - сказал Ду Вэй.

Как сообщали Українські Новини, в мае Зеленский обсудил с послом Китая развитие отношений между странами. Ранее ЕС и Китай в Брюсселе подняли вопрос "минских договоренностей".

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