Китай надеется на официальный визит Зеленского в Пекин

Посол Китая в Украине Ду Вэй уверен в том, что за время президентства (до 2024 года включительно) Владимир Зеленский осуществит официальный визит в Пекин для проведения встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в то время, как Китай обвинил США во вмешательстве во внутренние дела Украины

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"Могу с большой уверенностью сказать, что во время президентства Владимира Зеленского он обязательно совершит официальный визит в Китай", - сказал он.

В то же время посол не стал прогнозировать более конкретные сроки возможного визита.

"Пока не могу сказать когда", - ответил он.

На вопрос о том, как на данный момент складывается коммуникация Китая с новыми украинскими властями, посол напомнил, что провел встречу с Зеленским ещё до его инаугурации.

"У нас хорошие отношения и с Президентом, и с Офисом Президента", - сказал Ду Вэй.

Как сообщали Українські Новини, в мае Зеленский обсудил с послом Китая развитие отношений между странами. Ранее ЕС и Китай в Брюсселе подняли вопрос "минских договоренностей".