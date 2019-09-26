Китай надеется на официальный визит Зеленского в Пекин

Посол Китая в Украине Ду Вэй уверен в том, что за время президентства (до 2024 года включительно) Владимир Зеленский осуществит официальный визит в Пекин для проведения встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в то время, как Китай обвинил США во вмешательстве во внутренние дела Украины.\r\nОб этом он сообщил Українським Новинам.\r\n"Могу с большой уверенностью сказать, что во время президентства Владимира Зеленского он обязательно совершит официальный визит в Китай", - сказал он.\r\nВ то же время посол не стал прогнозировать более конкретные сроки возможного визита.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Пока не могу сказать когда", - ответил он.\r\nНа вопрос о том, как на данный момент складывается коммуникация Китая с новыми украинскими властями, посол напомнил, что провел встречу с Зеленским ещё до его инаугурации.\r\n"У нас хорошие отношения и с Президентом, и с Офисом Президента", - сказал Ду Вэй.\r\nКак сообщали Українські Новини, в мае Зеленский обсудил с послом Китая развитие отношений между странами. Ранее ЕС и Китай в Брюсселе подняли вопрос "минских договоренностей".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n