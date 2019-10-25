Розпродаж президентського майна: Держуправління справами не готове підтвердити слова Зеленського

Державне управління справами (ДУС) поки не склало список свого майна до приватизації, незважаючи на запевнення Президента Володимира Зеленського у зворотному.

Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит Українських Новин.

10 жовтня на так званому "прес-марафоні" Зеленського запитали, чому всупереч його обіцянкам у ході передвиборної кампанії розпродати майно ДУС, проект державного бюджету на 2020 рік передбачає збільшення витрат на Президента і його Офіс.

Зеленський пообіцяв, що при прийнятті держбюджету збільшення фінансування Президента не буде, а щодо майна Держуправління справами анонсував три черги приватизації.

"У нас буде проходити велика приватизація. Я вас вже можу запросити в будь-який день прийти і побачити презентацію передачі будь-якого майна ДУС, готового до приватизації... Підготовлений повністю список і реєстр всіх об'єктів, їх стану, прибутковості... Є три черги передачі об'єктів... Незалежна група займається приватизацією ДУС. Ми будемо перші, хто передасть список цих підприємств. Нам не треба керувати молочкою чи спиртом, ми не хочемо це робити", - сказав він.

Агентство запросило у Держуправління справами список об'єктів, включених до трьох черг приватизації, строки і вартість їх реалізації, а також список об'єктів, не включених до переліку.

У відповідь ДУС заявила, що для відповіді на запит про доступ до публічної інформації вона повинна бути "попередньо зафіксована будь-якими засобами і на будь-яких носіях, та перебувати у розпорядженні суб'єктів владних повноважень".

"Розгляд зазначених питань на сьогодні триває, тому запитуваних вами документів у ДУС немає", - йдеться у відповіді.

Держуправління справами підпорядковується Президентові і є спеціальним державним органом з матеріально-технічного, соціально-побутового та іншого забезпечення діяльності глави держави, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Ради національної безпеки і оборони та інших державних органів.

На балансі ДУС знаходиться 48 підприємств, організацій, установ, закладів (будинків і комплексів відпочинку, санаторіїв, готелів і т. д.).

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський не продасть резиденцію Президента, хоч і живе в квартирі.

Раніше Зеленський збирався перенести Адміністрацію Президента у більш сучасну будівлю, але згодом виявилося, що Офіс Президента передумав переїжджати.

До цього Зеленський обіцяв продати президентські літаки "к чертовой матери" і літати на рейсових, але пізніше довелося пояснювати, чому обіцянка не може бути виконаною і Зеленський не продає літаки Президента.