Ліквідувати схеми, корупцію і тиск, - влада заявили про намір здійснити нову велику приватизацію

Нова команда взялась за приватизацію і серйозно націлена знищити корупцію та постійне втручання у роботу бізнесу з боку держави – гальма процесів справедливого роздержавлення, повідомляють ЗМІ.

Президент та Уряд дають сигнали міжнародному бізнесу не боятися вкладати кошти в Україну: влада прагне створити максимально комфортні умови для компаній – від ліквідації проблем на митницях та у податковій до захисту прав інвесторів та інтелектуальної власності, пише видання "Бизнес".

"У нас для цього сьогодні є все: політична воля Президента, більшість у Верховній Раді, налаштований працювати уряд і Прем’єр-міністр…Ми проводимо структурні перетворення, і я щиро запрошую вас усіх стати частиною цього важливого процесу – трансформації України у справді європейську розвинену країну, вільну від корупції та сповнену бізнес-можливостями", - наводить видання слова президента Володимира Зеленського.

При цьому ключовим меседжем для інвесторів є заявлена чесна велика приватизація державних підприємств – у томі числі тих, які раніше були під забороною.

"Кабмін повинен до 1 грудня 2019 року передати не менше 500 підприємств до Фонду державного майна України для малої приватизації через аукціонну систему "ProZorro.Продажі" та розпочати підготовку великих держкомпаній до приватизації із залученням інвестиційних радників; не пізніше 1 квітня 2020 року – провести перший конкурс з приватизації", - заявив нещодавно Володимир Зеленський.

Але для того, аби нашими активами зацікавились зовнішні інвестори, важливо шанобливо ставитись до внутрішнього бізнесу – саме до цього факту уважно приглядаються іноземці, перш ніж наважаться вкладати гроші. Тут буде доречною думка фінансового експерта Андрія Сисоєва, висловлена в одному з нещодавніх інтерв’ю: "У нашій країні є дві дуже глибокі проблеми: відсутність ефективного захисту права власності та нерівність перед законом. Тільки вирішивши їх можна серйозно і відповідально говорити про внутрішнє інвестування. Не можна радіти, коли держава або хтось інший забирає гроші або активи, порушуючи право власності, Потрібно, аби судова система орієнтувалася на захист капіталу і права власності. Багато в Україні так і не навчилися з повагою ставитися до інвесторів та їх капіталу, але це потроху змінюється", - переконаний експерт.

Якщо президенту та команді вдасться знищити корупцію та зарегульованість, а також продемонструвати повагу до існуючих великих інвесторів, буде "прорив" не лише у економічному плані. Це автоматично підвищить рейтинг інвестиційної привабливості та оздоровить бізнес-клімат в державі, наголошується в матеріалі. А те, що в Україні може відбуватись прозорий приватизаційний процес на ринкових умовах та за ринковими цінами, показали приклади успішного продажу "Криворіжсталі" та "Укртелекому", акцентує увагу "Бізнес".

Нагадаємо, "Криворіжсталь" продали у 2005 році за 24,2 млрд, а "Укртелеком" шість років по тому – за 10,575 млрд. грн. За оцінками експертів, це були найвигідніші та найуспішніші торги в історії новітньої України. Продаж "Криворіжсталі" принесла в бюджет на 38% більше від усіх приватизаційних надходжень за роки Незалежності. А приватизація "Укртелекому" - на 16,37% більше від всіх коштів, що надійшли від приватизації державного майна за 1997-2016 роки.

Если президенту и команде удастся уничтожить коррупцию и зарегулированность, будет "прорыв" не только в экономическом плане. Это автоматически повысит рейтинг инвестиционной привлекательности и оздоровит бизнес-климат в государстве, отмечается в материале. А то, что в Украине может происходить прозрачный приватизационный процесс на рыночных условиях и по рыночным ценам, показали примеры успешной продажи "Криворожстали" и "Укртелекома", акцентирует внимание "Бизнес".

Напомним, "Криворожсталь" продали в 2005 году за 24,2 млрд, а "Укртелеком" шесть лет назад - во 10,575 млрд грн. По оценкам экспертов, это были самые выгодные и самые успешные торги в истории новейшей Украины. Продажа "Криворожстали" принесла в бюджет на 38% больше всех приватизационных поступлений за годы независимости. А приватизация "Укртелекома" - на 16,37% больше всех средств, поступивших от приватизации государственного имущества за 1997-2016 годы.