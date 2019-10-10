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10 жовтня 2019, четвер, 14:55 8
Президент 2019-10-10T14:55:02+03:00
Українські Новини
Зеленський заявив, що з розуму він не зійшов і в Офіс президента або Маріїнський палац переїжджати не буде

Зеленський заявив, що з розуму він не зійшов і в Офіс президента або Маріїнський палац переїжджати не буде

Президент Володимир Зеленський не планує переїжджати жити в Офіс президента на вул Банкову чи в Маріїнський палац.

Про це він сказав під час пресмарафону, передають Українські Новини.

"Переїжджати на Банкову? Щоб я з глузду з'їхав?" - сказав Зеленський.

Він зазначив, що до Маріїнського палацу також не планує переїжджати і жити там.

Зеленський повідомив, що він живе в квартирі, а не в резиденції, і не планує продавати резиденцію.

"Я не буду продавати свою резиденцію. Вона залишиться", - повідомив він.

Таким чином Зеленський парирував на питання про те, що президент США Дональд Трамп живе в Білому домі, канцлерка Німеччини Ангела Меркель - поблизу роботи, так само, як і президент Франції Еммануель Макрон.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс Президента відмовився від ідеї переїзду.

Раніше охорона відкрила прилеглу до Адміністрації Президента територію.

У Зеленського пояснили, що їм не подобається на Банковій: Пшонка-стиль, бюджетний Версаль і поганий wi-fi.

Так повідомлялося, що Адміністрація Президента може переїхати в Український дім.

А ще в нього хотіли впровадити ряд новітніх технологій з опалення, кондиціонування та очищення повітря.

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