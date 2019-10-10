Зеленський заявив, що з розуму він не зійшов і в Офіс президента або Маріїнський палац переїжджати не буде

Президент Володимир Зеленський не планує переїжджати жити в Офіс президента на вул Банкову чи в Маріїнський палац.\r\nПро це він сказав під час пресмарафону, передають Українські Новини.\r\n"Переїжджати на Банкову? Щоб я з глузду з'їхав?" - сказав Зеленський.\r\nВін зазначив, що до Маріїнського палацу також не планує переїжджати і жити там.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗеленський повідомив, що він живе в квартирі, а не в резиденції, і не планує продавати резиденцію.\r\n"Я не буду продавати свою резиденцію. Вона залишиться", - повідомив він.\r\nТаким чином Зеленський парирував на питання про те, що президент США Дональд Трамп живе в Білому домі, канцлерка Німеччини Ангела Меркель - поблизу роботи, так само, як і президент Франції Еммануель Макрон.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Офіс Президента відмовився від ідеї переїзду.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРаніше охорона відкрила прилеглу до Адміністрації Президента територію.\r\nУ Зеленського пояснили, що їм не подобається на Банковій: Пшонка-стиль, бюджетний Версаль і поганий wi-fi.\r\nТак повідомлялося, що Адміністрація Президента може переїхати в Український дім.\r\nА ще в нього хотіли впровадити ряд новітніх технологій з опалення, кондиціонування та очищення повітря.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n