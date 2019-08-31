Офіс Президента відмовився від ідеї переїзду.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Богдан у програмі телеканалу "1+1 "100 днів Президента", передають Українські Новини.

"Ми не можемо знайти на сьогоднішній день варіант переїзду", - сказав він.

Богдан нагадав, що раніше розглядався варіант перенесення Офісу в "Український дім" на Європейській площі в Києві, а в самому Офісі створення музею.

"Але час на проведення ремонту, системи секретності - це настільки важко, що немає сенсу це робити", - сказав він.

У свою чергу перший помічник Президента Сергій Шефір назвав питання переїзду Офісу несвоєчасним.

За його словами, біля Офісу Президента немає пропозиції, яке влаштувало б усіх - було би красивим, зручним і дешевим.

Як повідомляли Українські Новини, раніше охорона відкрила прилеглу до Адміністрації Президента територію.

Тим часом, у Зеленського пояснили, що їм не подобається на Банковій: Пшонка-стиль, бюджетний Версаль і поганий wi-fi.

Так повідомлялося, що Адміністрація Президента може переїхати в Український дім.

А ще в нього хотіли впровадити ряд новітніх технологій з опалення, кондиціонування та очищення повітря.