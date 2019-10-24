САП просить підняти Гладковському заставу в 100 млн гривень

Після того, як суд заарештував Гладковського і встановив заставу в 10 разів менше, ніж просили прокурори, Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила рішення Вищого антикорупційного суду, який обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 2 місяці і встановив заставу в розмірі 10,6 млн гривень для колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського.

Про це Українським Новинам повідомили в САП.

"Вже подали апеляцію", - сказав представник відомства.

САП просить апеляційну палату Вищого антикорсуда збільшити заставу для Гладковського до 100 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 17 жовтня НАБУ затримало Гладковського. Раніше НАБУ і САП просили суд заарештувати Гладковського із заставою 100 мільйонів гривень. Вищий антикорупційний суд заарештував Гладковського і встановив заставу в сумі 10,6 млн гривень. Після внесення застави Гладковський вийшов із СІЗО.

Раніше Гладковскому вручили два підозри. Йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу. Також джерело повідомило, що Гладковскому повідомлено про підозру у статті 366-1 (декларування недостовірної інформації). Гладковський здав закордонний паспорт.