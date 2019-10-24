Через скандал про забруднене повітря в Україні проведуть незалежні вимірювання

У зв'язку з активними обговореннями погіршеної якості повітря в Україні Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища проведуть додатковий вимір забруднення повітря спільно з незалежними лабораторіями. Про це повідомляє прес-служба міністерства у Facebook.

Відповідне рішення прийняли на екстреній нараді між міністром, представниками Гідрометцентру, ДСНС і Національної геофізичної обсерваторії.

"За даними від Гидромедцентра, концентрації оксиду вуглецю в період з15 по 21 жовтня 2019 року в атмосферному повітрі більшості міст України залишалися в своїх звичних параметрах, тобто в тих значеннях, які для них властиві. Але це не означає, що повітря в містах чистий", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що стан повітря в Україні в межах, властивих на цю пору року в порівнянні з попередніми роками.

"Тобто підстав для хвилювання про значні додаткові джерела забруднення повітря немає. Однак, було зафіксовано перевищення викидів деяких забруднюючих речовин на всіх промислових містах України, таких як Маріуполь, Дніпро, Кам'янське, Запоріжжі", - сказали в міністерстві.

За результатами екстреного наради вирішили привести українські показники до європейського формату, щоб мати можливість порівнювати якість повітря в Україні та інших країнах.

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Як повідомляли Українські Новини, Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища заявляє, що рівень забруднення повітря в Україні в межах допустимої норми. Раніше Гідрометцентр також заявив, що у Києві звичайний режим забруднення повітря.

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