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22 октября 2019, вторник, 11:37 203
Общество 2019-10-22T11:38:05+03:00
Українські Новини
В Киеве обычный режим загрязнения воздуха, - Гидрометцентр

В Киеве обычный режим загрязнения воздуха, - Гидрометцентр

Туман, Смог, загрязнение воздуха

В Киеве обычный режим загрязнения воздуха.

Об этом на брифинге сообщил директор Украинського гидрометеорологического центра Николай Кульбида, передают Українськi Новини.

"Это обычный режим загрязнения..., но оно незначительное", - сказал он.

Отмечается, что концентрация оксида углерода в Киеве составляет от 0,1 до 2,4 предельно допустимой концентрации ( при 5 ПДК).

Кулеба заявил, что в Днипре, Кривом Роге, Львове и Одессе есть превышение предельно допустимой концентрации, но это превышение является характерным для осеннего периода.

Как сообщали Українськi Новини, 22 октября Киевская городская государственная администрация (КГГА) заявила об отсутствии превышения уровня углекислого газа в Киеве.

Международный аэропорт "Борисполь" приостанавливал работу терминалов из-за амиакосодержащих веществ в воздухе, но вскоре возобновил работу, так как пробы не показали превышения предельно допустимых концентраций.

1 сотрудник авиакомпании SkyUp госпитализирован.

Также с жалобами на ухудшение самочувствия обратились около 50 человек, их осматривали на месте.

Также сообщалось, что над Украиной повисли тучи из грязного смога.

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