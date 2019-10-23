В середине недели воздух в Киеве оказался грязнее, чем в Пекине

В Киеве уровень загрязнения воздуха на проспекте Науки, по данным ресурса AirVisual, оцениваются в 175 единиц, что превышает показатели Пекина на 15 отметок. Об этом свидетельствуют данные приложения AirVisual.

Согласно информации ресурса, такие показатели являются опасными для здоровья людей. Среди лидеров загрязненного воздуха в Киеве также бульвар Перова (145 единиц) и массив Радужный (122 единицы).

Норма общего индекса загрязнения составляет от 0 до 50 единиц.

Возглавляют рейтинг самых загрязненных городов Дакка (Бангладеш) с показателем в 231 единицу, Лахор (Пакистан) – 203 и Дели (Индия) - 190.

Качество воздуха в Киеве: Скриншот: airvisual.com

Однако покупать маски не надо: чем опасно повышение СО в воздухе и как уменьшить риски.

Как сообщали Українські Новини, Министерство энергетики и защиты окружающей среды заявляет, что уровень загрязнения воздуха в Украине в пределах допустимой нормы. Ранее Гидрометцентр также заявили, что в Киеве обычный режим загрязнения воздуха.

Украинцам рекомендуют увлажнять помещения и отложить занятия бегом для защиты от смога.