Шокін не з'явився у Верховний суд за позовом про поновлення генпрокурором

Верховний суд почав розгляд питання про відновлення Віктора Шокіна на посаді генерального прокурора.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.



Засідання почалося о 10:00. На суд не з'явився сам Шокін, однак прийшов його представник. Представник позивача не повідомив, де він знаходиться.





Як повідомляли Українські Новини, Шокін хоче через Верховний суд поновитися на посаді генпрокурора.



У 2017 році Шокін подав позов у Вищий адміністративний суд про поновлення на посаді у зв'язку з отриманням інформації про підкуп депутатів Верховної Ради, які голосували за схвалення звільнення його з посади.



29 березня 2016 року Рада схвалила звільнення Шокіна, 3 квітня 2016 року Президент Петро Порошенко звільнив Шокіна.



Раніше Верховний Суд переніс розгляд позову колишнього генпрокурора Шокіна про відновлення в посаді.



Також джерело повідомило, що Шокін знаходиться в Україні та не коментує справу Байдена.



Крім того, Шокін просив Нацполіцію розслідувати фальсифікацію результатів голосування депутатів Ради за його відставку.



Тим часом Шокін розповів, як Луценко отримав посаду і як Луценко на колінах просив Порошенко призначити його генпрокурором.