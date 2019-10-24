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24 жовтня 2019, четвер, 10:53 27
Судова влада 2019-10-24T12:15:02+03:00
Українські Новини
Шокін не з'явився у Верховний суд за позовом про поновлення генпрокурором

Шокін не з'явився у Верховний суд за позовом про поновлення генпрокурором

Верховний Суд України, поновлення на посаді, Віктор Шокін, Засідання, Посада генпрокурора
Віктор Шокін
Віктор Шокін

Верховний суд почав розгляд питання про відновлення Віктора Шокіна на посаді генерального прокурора.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.

Засідання почалося о 10:00. На суд не з'явився сам Шокін, однак прийшов його представник. Представник позивача не повідомив, де він знаходиться.

Як повідомляли Українські Новини, Шокін хоче через Верховний суд поновитися на посаді генпрокурора.

У 2017 році Шокін подав позов у Вищий адміністративний суд про поновлення на посаді у зв'язку з отриманням інформації про підкуп депутатів Верховної Ради, які голосували за схвалення звільнення його з посади.

29 березня 2016 року Рада схвалила звільнення Шокіна, 3 квітня 2016 року Президент Петро Порошенко звільнив Шокіна.

Раніше Верховний Суд переніс розгляд позову колишнього генпрокурора Шокіна про відновлення в посаді.

Також джерело повідомило, що Шокін знаходиться в Україні та не коментує справу Байдена.

Крім того, Шокін просив Нацполіцію розслідувати фальсифікацію результатів голосування депутатів Ради за його відставку. 

Тим часом Шокін розповів, як Луценко отримав посаду і як Луценко на колінах просив Порошенко призначити його генпрокурором.

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