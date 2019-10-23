Трамп заявив про зняття санкцій з Туреччини, введених через військову операцію в Сирії

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що всі санкції, введені проти Туреччини у відповідь на військову операцію в Сирії, будуть зняті за його дорученням. Про це повідомляє CNN.

Так, Трамп заявив, що санкції будуть зняті, за умови, що не станеться щось, чим ми будемо незадоволені".

"Санкції будуть зняті, якщо не трапиться щось, чим ми будемо задоволені", - сказав Трамп.

Як повідомляли Українські Новини, президент США Дональд Трамп порадив турецькому лідеру Реджепу Тайіпу Ердогану сісти за стіл переговорів з військовим керівництвом сирійських курдів і "не бути дурнем".

А Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган відхилив і викинув лист Дональда Трампа з проханням схаменутися і не бути дурнем.

Раніше Туреччина захопила центр першого сирійського міста, після чого МЗС викликав посла Туреччини і направив ноту протесту.

Тим часом Росія і Туреччина прийшли до згоди по північній Сирії, після чого Анкара заявила про закінчення військової операції. Президенти РФ і Туреччини на переговорах у Сочі домовилися про спільне патрулювання в регіоні.