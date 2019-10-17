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17 октября 2019, четверг, 09:51 112
Политика мира 2019-10-17T09:52:07+03:00
Українські Новини
Трамп призвал президента Турции не быть дураком и отправил ему письмо

Трамп призвал президента Турции не быть дураком и отправил ему письмо

Дональд Трамп. Фото: pixabay
Дональд Трамп. Фото: pixabay

Президент США Дональд Трамп посоветовал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану сесть за стол переговоров с военным руководством сирийских курдов и "не быть дураком". Об этом говорится в официальном письме президента США, сообщает The New York Times.

Трамп призвал Эрдогана не быть упертыми и решить сирийский вопрос мирным путем дабы "не подвоидть мир". Об этом он написал в письме за день до начала турецкого вторжения в Сирию.

"Вы войдете в историю в лучшем свете, если решите пойти правильным и гуманным путем. И точно также вы войдете в историю как дьявол, если этого не случится. Не будьте таким жестким парнем. Не будьте дураком!", - написал президент США.

Трамп также заверил, что в случае продолжения турецкого вторжения он уничтожит экономику Турции.

"Договоримся о хорошей сделке! Вы не хотите нести ответственность за массовые убийства тысяч людей, а я не хочу отвечать за уничтожение турецкой экономики – но я пойду на это", – написал Трамп.

Как сообщали Українські Новини, США собирается "эвакуировать" с севера Сирии военных.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция продолжит военную операцию в Сирии и их не остановить. После этого начались протесты курдов, в том числе и в Киеве

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