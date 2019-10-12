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12 октября 2019, суббота, 20:23 146
Мир 2019-10-12T20:25:05+03:00
Українські Новини
Турция захватила центр первого сирийского города

Турция захватила центр первого сирийского города

Турция. Фото: daily.com.ua
Турция. Фото: daily.com.ua

Повстанцы в Сирии, которых поддерживает Турция, захватили центр сирийского пограничного города Рас-эль-Айн.

Об этом сообщил высокопоставленный турецкий чиновник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Национальная армия (сирийские повстанцы) сегодня утром взяла под контроль центр города. Инспекции продолжаются в жилых районах", - заявил он.

Сообщается, что турецкие войска в течение ночи усилили бомбардировки          Рас-эль Айна после того как американские войска в регионе попали под артиллерийский обстрел с турецких позиций.

А количество погибших среди гражданского населения в результате наступления Турции на север Сирии возросло до 30 человек, сообщает Сирийская обсерватория по правам человека в субботу.

Отмечается, что Анкара начала наступление после того, как президент США Дональд Трамп разговаривал по телефону в воскресенье с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и отозвал американские войска, которые вели бои вместе с курдскими силами.

По словам Турции, цель ее нападения - разгромить курдские отряды, которые она считает террористическими из-за связей с повстанцами в Турции. США угрожают Анкаре последствиями за эту операцию.

Турция заявила, что намерена создать на "освобожденной" части Сирии "безопаснюю зону", куда она сможет переместить многих сирийских беженцев, находящихся сейчас на ее территории.


Как сообщали Українські Новини, турецкая авиация начала бомбардировки в Сирии.

Позже Сирия обстреляла города Турции, в связи с чем погибли 6 человек, еще 70 ранены. 

Из-за сложившейся ситуации Совбез ООН созывает заседание из-за нападения Турции на Сирию.

Однако Эрдоган заявил, что Турция продолжит военную операцию в Сирии.

 

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