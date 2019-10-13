Встреча Поклонской и Эрдогана: МИД вызвало посла Турции и направило ноту протеста

Украина направила ноту протеста Турции из-за встречи российских депутатов от аннексированного Крыма с президентом Реджепом Эрдоганом. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передают Українські Новини.

Также МИД пригласило посла Турции для разъяснения ситуации.



"Информация о встрече президента Турецкой Республики Реджепа Эрдогана с политиками, незаконно избранными на оккупированной территории Украины, вызывает беспокойство", - сказано в заявлении.

Інформація про зустріч президента Ердогана із політиками, незаконно обраними на окупованій території України, викликає занепокоєння. Україна вже направила ноту протесту Туреччині через цю зустріч. Посла Туреччини в Україні запрошено у МЗС. pic.twitter.com/sgZiKCpFc9 — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) 13 жовтня 2019 р.



12 октября депутат Госдумы России от аннексированного Крыма Наталья Поклонская похвасталась, что приняла участие в конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и развитию региональных связей в Стамбуле и даже пожала руку президенту Турции Реджепу Эрдогану.



В российской делегации был еще один депутат от Крыма Руслан Бельбек.



"Вчера на поздравительном ужине в Стамбуле состоялось выступление президента Турции Реджепа Эрдогана. Теплый прием, гостеприимство, рукопожатие президента - именно так нас встретила Турция", - написала Поклонская в Facebook.







Она также выложила фотографию, на которой жмет руку Эрдогану.

"BBC Украина" пишет, что на сайте президента Турции указано, что руководитель страны посетил торжественный прием в честь открытия 3-й конференции руководителей парламентов по противодействию терроризму и развитию региональных связей.

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, который часто встречается с Эрдоганом, в разговоре с ВВС News Украина посоветовал не спешить с выводами.

"Мы выясняем, был ли ознакомлен господин Эрдоган относительно того, с кем имеет дело и встречается", - заявил Мустафа Джемилев.



Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич написал в Facebook, что уже готовит запрос в МИД "по поводу визита в Турцию представителей крымских коллаборантов так называемых "крымских депутатов" Руслана Бальбека и Натальи Поклонской".

Как сообщали Українські Новини, Поклонская перестала ходить в секту царебожников и назвала это "духовной ловушкой".



Ранее в России Поклонскую сравнили с отвязавшейся корабельной пушкой, палящей во все стороны.



Тем временем муж Поклонской заявил, что разводится с ней.



