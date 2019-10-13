подписаться на рассылку
24.6 25.05
26.85 27.55
˟
  • Новости
  • Политика
  • Встреча Поклонской и Эрдогана: МИД вызвало посла Турции и направило ноту протеста
13 октября 2019, воскресенье, 16:48 90
Политика 2019-10-13T17:04:43+03:00
Українські Новини
Встреча Поклонской и Эрдогана: МИД вызвало посла Турции и направило ноту протеста

Встреча Поклонской и Эрдогана: МИД вызвало посла Турции и направило ноту протеста

Поклонская жмет руку Эрдогану. Фото: Facebook/Наталья Поклонская
Поклонская жмет руку Эрдогану. Фото: Facebook/Наталья Поклонская

Украина направила ноту протеста Турции из-за встречи российских депутатов от аннексированного Крыма с президентом Реджепом Эрдоганом. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передают Українські Новини.

Также МИД пригласило посла Турции для разъяснения ситуации. 

"Информация о встрече президента Турецкой Республики Реджепа Эрдогана с политиками, незаконно избранными на оккупированной территории Украины, вызывает беспокойство", - сказано в заявлении.


12 октября депутат Госдумы России от аннексированного Крыма Наталья Поклонская похвасталась, что приняла участие в конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и развитию региональных связей в Стамбуле и даже пожала руку президенту Турции Реджепу Эрдогану.

В российской делегации был еще один депутат от Крыма Руслан Бельбек.

"Вчера на поздравительном ужине в Стамбуле состоялось выступление президента Турции Реджепа Эрдогана. Теплый прием, гостеприимство, рукопожатие президента - именно так нас встретила Турция", - написала Поклонская в Facebook.



Она также выложила фотографию, на которой жмет руку Эрдогану.

"BBC Украина" пишет, что на сайте президента Турции указано, что руководитель страны посетил торжественный прием в честь открытия 3-й конференции руководителей парламентов по противодействию терроризму и развитию региональных связей.

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, который часто встречается с Эрдоганом, в разговоре с ВВС News Украина посоветовал не спешить с выводами.

"Мы выясняем, был ли ознакомлен господин Эрдоган относительно того, с кем имеет дело и встречается", - заявил Мустафа Джемилев.

Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич написал в Facebook, что уже готовит запрос в МИД "по поводу визита в Турцию представителей крымских коллаборантов так называемых  "крымских депутатов" Руслана Бальбека и Натальи Поклонской".

Как сообщали Українські Новини, Поклонская перестала ходить в секту царебожников и назвала это "духовной ловушкой". 

Ранее в России Поклонскую сравнили с отвязавшейся корабельной пушкой, палящей во все стороны. 

Тем временем муж Поклонской заявил, что разводится с ней

Больше новостей о: МИД Украины Турция Реджеп Тайип Эрдоган Мустафа Джемилев Наталья Поклонская Антон Кориневич Руслан Бельбек

Архив
Новости
Поклонская жмет руку Эрдогану. Фото: Facebook/Наталья Поклонская
Встреча Поклонской и Эрдогана: МИД вызвало посла Турции и направило ноту протеста 16:48
Украинская делегация провела ряд важных встреч на полях Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне, - Клочко 15:45
В Британии задержали принцессу Бельгии, которая участвовала в забастовке экоактивистов 15:20
Боевики запустили сигнальные ракеты в знак готовности начать отвод войск, но ответных действий не последовало, - СММ ОБСЕ 14:47
В НАТО отклонили доклад о санкциях против стран-агрессоров после замечаний украинской делегации 13:15
больше новостей
Гончарук за первый месяц премьерства получил зарплату в три раза больше оклада 08:50 Документ
Коммунальные услуги подорожают: что "светит" украинцам в отопительный сезон 06:30
Доллар падает, а продукты дорожают: эксперты рассказали причины роста цен и дали прогноз 08:00
Украина-Литва. Скриншот видео Футбол 2
Украина победила Литву в отборе к Евро-2020: видео голов 23:45
От прожиточного минимума украинцев "отвяжут" 150 соцвыплат 07:05 Инфографика
больше новостей
Гончарук за первый месяц премьерства получил зарплату в три раза больше оклада 08:50 Документ
Американский ракетный эсминец с "Томагавками" вошел в акваторию Черного моря 11:15
Михаил Чаплыга: Рябошапка заподозрил Лукаш в написании стратегии по евроинтеграции, которая реализована на 90% 19:47
Юлия Мендель на пресс-марафоне. Скриншот видео facebook.com/yulia.zabelina.
Мендель в очередной раз оттолкнула журналистку от Зеленского 22:24
Армии доверяют больше украинцев, чем Зеленскому 23:22
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok