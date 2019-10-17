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17 октября 2019, четверг, 14:54 48
Политика мира 2019-10-17T14:55:41+03:00
Українські Новини
Письмо Трампа оказалось на помойке: Эрдоган отклонил предложение президента США

Письмо Трампа оказалось на помойке: Эрдоган отклонил предложение президента США

Эрдоган. Фото: wikipedia
Эрдоган. Фото: wikipedia

Президент Турции Реджеп Тайип Ердоган отклонил и выбросил письмо Дональда Трампа с просьбой одуматься и не быть дураком. Об этом сообщили "BBC Украина".

Письмо президента США к своему турецкому коллеге, датированное 9 октября, накануне обнародовало издание The New York Times.

В нем Дональд Трамп говорит о военной операции Турции на севере Сирии и просит Эрдогана в не присущем официальному общению тоне "не быть дураком".

Источники из окружения Эрдогана рассказали, что тот выбросил письмо президента США в помойное ведро.

Президент США сейчас находится под волной критики - не только из-за скандала вокруг его возможного импичмента, но и из-за ситуации на севере Сирии, где на прошлой неделе Турция развернула военную операцию против курдов.

Незадолго до начала операции США вывели из этого региона своих военных. По мнению критиков президента США, именно это фактически стало "зеленым светом" для начала операции.

В среду Трамп сказал, что США не вмешиваться в этот конфликт, поскольку "это не наша граница", а о курдах, союзников Америки в борьбе с "Исламской государством", заявил, что они "не ангелы".

Как сообщали Українські Новини, Турция захватила центр первого сирийского города, после чего МИД вызвало посла Турции и направило ноту протеста. 

Больше новостей о: США Эрдоган Дональд Трамп Турция-Сирия

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