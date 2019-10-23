Турция остановила военную операцию в Сирии

Россия и Турция пришли к согласию по северной Сирии, после чего Анкара заявила об окончании военной операции. Президенты РФ и Турции на переговорах в Сочи договорились о совместном патрулировании в регионе, передает "Европейская правда".

Через несколько часов после объявления о договоренности Путина и Эрдогана Минобороны Турции заявило, что Соединенные Штаты сообщили о завершении вывода курдских боевиков из "безопасной зоны", чего требовала Анкара, пишет Reuters.



В министерстве подчеркнули, что на этом этапе не нужно инициировать очередную операцию за пределами текущего района, что фактически означает окончание военного наступления.

Путин после завершения более чем шестичасовой беседы с турецким лидером заявил, что сторонам удалось выйти на "судьбоносные решения", передает агентство "Интерфакс".

Путин и Эрдоган подписали совместный меморандум из десяти пунктов, в котором отмечается, что подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы с 12:00 23 октября вводятся на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции Турции "Источник мира".

Они будут способствовать выводу курдских подразделений и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов после 12:00 23 октября 2019 года.

С этого момента начинается совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы. Согласно меморандуму, все курдские подразделения и их вооружения будут выведены из Манбиджа и Таль-Рифата.

Путин и Эрдоган подтвердили приверженность единству и территориальной целостности Сирии, обеспечению национальной безопасности Турции, высказались в поддержку Аданского соглашения.

Также Путин и Эрдоган подчеркнули "свою решимость бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостоять сепаратистским устремлениям на сирийской территории".

Согласно меморандуму, существующий статус-кво в нынешнем районе операции "Источник мира" между Телль-Абьядом и Рас-эль-Айном глубиной до 32 км будет сохранен.



Как сообщали Українські Новини, турецкая авиация начала бомбардировки в Сирии.

Позже Сирия обстреляла города Турции, в связи с чем погибли 6 человек, еще 70 ранены.



По словам Турции, цель ее нападения - разгромить курдские отряды, которые она считает террористическими из-за связей с повстанцами в Турции.



