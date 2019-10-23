Російський рубль злетів у київських обмінниках

У середу, 23 жовтня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля 22 жовтня, виріс на 3 копійки і становить 3,48 грн за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua. Курс продажу рубля зріс на 2 копійки і становить 3,99 гривень за 10 рублів. Курс російського рубля в обмінниках Києва: 10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,48 3,99 Максимальний 3,72 5,00 Мінімальний 2,30 3,79 Як повідомляли Українські Новини, за прогнозами фінансових експертів, національна валюта буде продовжувати опускатися ще нижче психологічної позначки в 25 гривень за долар, а гривня буде продовжувати своє укріплення до кінця року. Крім того, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства поліпшило прогноз інфляції з 6% до 5,5% на кінець 2020 року. Тим часом, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 23 жовтня, на 13,06 коп. до 24,8446 UAH\/USD.А курс долара та євро в обмінниках впав