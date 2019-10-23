Курс доллара и евро упал в обменниках

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 22 октября на 3,67 коп. до 25,0212 UAH/USD, курс покупки – понизился на 1,37 коп. до 24,6994 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 5,37 коп. до 27,3753 UAH/EUR, курс продажи понизился на 8,07 коп. до 27,8891 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 24,6994 25,0212 27,3753 27,8891 3,48 3,99 Максимальный 24,8000 25,3000 27,5500 28,1000 3,82 5,00 Минимальный 24,2000 24,8600 27,0000 27,6000 2,50 3,80

Как сообщали Українські Новини, по прогнозам финансовых экспертов, национальная валюта будет продолжать опускаться еще ниже психологической отметки в 25 гривен за доллар, а гривна будет продолжать свое укрепление до конца года. Кроме того, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства улучшило прогноз инфляции с 6% до 5,5% на конец 2020 года. Тем временем, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 октября, на 13,06 коп. до 24,8446 UAH/USD.