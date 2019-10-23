подписаться на рассылку
24.65 25.05
27.35 27.95
˟
ONLINE
Прес-конференція: "Пласт оголошує початок фандрейзингової кампанії зі збору 10,5 млн грн"

23 октября 2019, среда, 10:18 1168
Финансы 2019-10-23T10:18:55+03:00
Українські Новини
Курс доллара и евро упал в обменниках

Курс доллара и евро упал в обменниках

Курс валют, курс доллара, Курс евро

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 22 октября на 3,67 коп. до 25,0212 UAH/USD, курс покупки – понизился на 1,37 коп. до 24,6994 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 5,37 коп. до 27,3753 UAH/EUR, курс продажи понизился на 8,07 коп. до 27,8891 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,6994 25,0212 27,3753 27,8891 3,48 3,99
Максимальный 24,8000 25,3000 27,5500 28,1000 3,82 5,00
Минимальный 24,2000 24,8600 27,0000 27,6000 2,50 3,80

Как сообщали Українські Новини, по прогнозам финансовых экспертов, национальная валюта будет продолжать опускаться еще ниже психологической отметки в 25 гривен за доллар, а гривна будет продолжать свое укрепление до конца года. Кроме того, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства улучшило прогноз инфляции с 6% до 5,5% на конец 2020 года. Тем временем, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 октября, на 13,06 коп. до 24,8446 UAH/USD.

Больше новостей о: Курс валют курс доллара Курс евро

Архив
Новости
НАБУ отказалось открывать дело против Баканова 10:50
Российский рубль взлетел в киевских обменниках 10:48
Выходные в 2020: Кабмин определит, сколько рабочих и праздничных дней будет в 2020 году 10:37
Курс доллара и евро упал в обменниках 10:18
Депутат Бужанский рассказал о крупном скандале внутри "Слуги народа" 10:11
больше новостей
Получающие субсидию семьи будут платить за коммуналку больше 12:22
Завтра украинцы начнут немного мерзнуть: прогноз погоды на среду 14:21 Карта
В Змиеве в чемодане Louis Vuitton 1880 года пенсионерка хранила кукурузу. Фото: Харьков LiVE
В Змиеве пенсионерка хранила кукурузу в брендовом чемодане Louis Vuitton 1880 года 12:17
Курс рубля упал в киевских обменниках 12:20
Депутат Бужанский рассказал о крупном скандале внутри "Слуги народа" 10:11
больше новостей
"Нефтегаз" будет поставлять газ производителям тепла в "Л/ДНР" без учета задолженности за газ 16:14
Игорь Коломойский. Фото: slovoidilo.ua
Если Гонтарева застрелится или повесится - это будет смешно, - Коломойский 17:54
Михаил Папиев: Если истерика порохоботов не прекратится, они начнут финансировать из бюджета Сокыру Перуна вместо Национального хора имени Веревки 07:52 Мнение
Получающие субсидию семьи будут платить за коммуналку больше 12:22
Депутатам "Слуги народа" раздавали взятки в $30 тысяч за коррупционную схему Яценко, - Кошкина 08:19
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok