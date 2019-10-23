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23 октября 2019, среда, 06:35 208
Финансы 2019-10-23T06:35:01+03:00
Українські Новини
Официальный курс гривны снова подскочил: курс валют на сегодня

Официальный курс гривны снова подскочил: курс валют на сегодня

Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, курс рубля, курс доллара, Курс евро, курс иен, курс фунтов стерлингов

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 октября, на 13,06 коп. до 24,8446 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 октября, на 5,99 коп. до 24,9752 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3212,9288
100 долларов США 2484,4629
100 швейцарских франков 2512,9109
1000 иен 228,7753
10 российских рублей 3,9043
100 евро 2765,2072

Как сообщали Українські Новини, по прогнозам финансовых экспертов, национальная валюта будет продолжать опускаться еще ниже психологической отметки в 25 гривен за доллар, а гривна будет продолжать свое укрепление до конца года. Кроме того, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства улучшило прогноз инфляции с 6% до 5,5% на конец 2020 года.

Тем временем, во вторник, 22 октября, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 21 октября на 14,70 коп. до 25,0834 UAH/USD, курс покупки понизился на 12,58 коп. до 24,7223 UAH/USD

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