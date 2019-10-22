Курс рубля упал в киевских обменниках

Во вторник, 22 октября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 21 октября, упал на 1 копейку и составляет 3,45 грн за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи рубля остался без изменений и составляет 3,97 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в обменниках Киева:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,45 3,97 Максимальный 3,72 5,00 Минимальный 2,30 3,79

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 24 коп. в понедельник укрепился на 21 коп. до 24,9 UAH/USD.

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 21 октября на 14,70 коп. до 25,0834 UAH/USD.

Ранее, в понедельник, 21 октября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 21 октября, вырос на 1 копейку и составляет 3,46 грн за 10 рублей.