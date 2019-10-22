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22 жовтня 2019, вівторок, 09:03 19
Суспільство 2019-10-22T10:45:02+03:00
Українські Новини
В аеропорту "Київ" через туман скасували ранкові рейси

В аеропорту "Київ" через туман скасували ранкові рейси

Аеропорт "Кі" імені Сікорського скасував кілька рейсів авіакомпаній і WizzAir LOT у зв'язку з несприятливими погодними умовами, зокрема - густим туманом. Про це повідомляється на сайті аеропорту.

зокрема, були скасовані ранкові рейси, які повинні були вилетіти у вівторок, 22 жовтня.

Як наголошується, спочатку в аеропорту з'явилася інформація про скасування рейсу в Берлін від авіакомпанії WizzAir через густий туман.

Крім цього, був скасований авіарейс до Варшави польського авіаперевізника LOT і рейс до Риму в аеропорт Фьюмічіно, який повинен був відправитися в 5:25.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві густий туман: водіїв просять бути обережними.

Раніше фахівці рекомендують водіям дотримуватися правил керування автомобілем під час туману та не перевищувати скорось для уникнення аварійної ситуації на дорозі. Пішоходам і велосипедистам також варто бути уважними і стежити за рухом.

Раніше синоптик попередила про спад температури через потужний антициклон по всій Україні, хоча на початок тижня Гідрометеорологічний центр передавав сонце і літню погоду з температурою вище 20 градусів тепла.
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