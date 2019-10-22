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22 октября 2019, вторник, 08:34 87
Общество 2019-10-22T08:34:01+03:00
Українські Новини
В Киеве густой туман: водителей просят быть осторожнее

В Киеве густой туман: водителей просят быть осторожнее

Туман, Туман в Киеве, Туман на дорогах

Пасмурную погоду и туман прогнозируют синоптики до конца недели в центральных, южных, восточных областях и в Карпатском регионе туман, видимость 200-500 м (1 уровень опасности, желтый. Ожидаются порывы ветра в 5 – 10 м/с, передает Гидрометцентр. В пресс-службе КГГА предупредили о тумане в столице и рассказали о правилах поведения.

"Утром 22 октября туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - указали в горгосадминистрации.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Более внимательными следует быть пешеходам и велосипедистам. По возможности нужно использовать фликеры и жилеты со световозвращающими вставками.

Как сообщали Українські Новини, специалисты рекомендуют водителям придерживаться правил управления автомобилем во время тумана и не превышать скорось для избежания аварийной ситуации на дороге. Пешеходам и велосипедистам также стоит быть внимательными и следить за движением.

Ранее синоптик предупредила о спаде температуры из-за мощного антициклона по всей Украине, хотя на начало недели Гидрометеорологический центр передавал солнце и летнюю погоду с температурой выше 20 градусов тепла.

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