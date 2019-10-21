подписаться на рассылку
24.85 25.25
27.45 28.05
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Мощный антициклон поглотит Украину: синоптик предупредила о спаде температуры
21 октября 2019, понедельник, 05:59 66 Карта
Жизнь 2019-10-21T05:59:02+03:00
Українські Новини
Мощный антициклон поглотит Украину: синоптик предупредила о спаде температуры

Мощный антициклон поглотит Украину: синоптик предупредила о спаде температуры

Погода, Похолодание, Прогноз погоды, Антициклон, погода в Украине
Осень. Фото: pixabay
Осень. Фото: pixabay

Пока остальная часть Европы мерзнет, над Украиной продолжает бушевать мощный антициклон с теплым ветром, солнцем и отстутствием осадков. Небольшое похолодание ожидается только во второй половине начавшейся недели - со среды и четверга.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"В понедельник, пока британцы, французы и испанцы, не говоря уже о жителях скандинавских стран, будут трястись от холода, украинцы будут нежиться под теплым солнышком", - написала синоптик.

По ее словам, 21-го октября погода в большинстве областей Украины остается без изменений: осадки маловероятны, температура воздуха в течение дня +17...+24 градуса, а над страной уже длительное время преобладает антициклональный характер погоды, когда осадки маловероятны, ветер или слабый, или вообще штиль. На данный момент Украина принадлежит сухой воздушной массе.

"Будут степенно плавать туманы, создавая фантастически красивые рассветы", - рассказала Диденко.

В Киеве же понедельник ожидается солнечным и теплым, днем ​​около +20 градусов. Дождей не видно и дальше, только 24-го октября появится вероятность осадков в Сумской и Харьковской областях. При этом температура воздуха во второй половине следующей недели снизится в Украине на 2-5 градусов, но сухой воздух, слабый ветер или штиль еще долго будут определять погоду в Украине.

"Сухая погода с небольшим ветром продлится минимум до конца следующей недели.

Ориентировочно со среды-четверга немного похолодает", - предупредила Диденко.

Карты: Наталья Диденко/FacebookКарты: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, синоптики предупредили о резком изменении погоды в Украине. Тем временем синоптик дала прогноз на выходные и неделю.

Больше новостей о: Погода Похолодание Прогноз погоды Антициклон погода в Украине

Архив
Новости
НБУ резко обвалил гривну в начале недели: курс валют на 21 октября 06:00
Юрий Луценко. Скриншот: Михаил Добкин/Facebook
Луценко учит английский в элитной школе на берегу Темзы 23:50 Инфографика
Получение субсидий упрощено для трех категорий украинцев, - Кабмин 23:12
Экстази, эфедрин, МДМА: элитные наркотики на 7 млн гривен изъяли в Черновцах 22:46
Задержанный румынский катер. Фото: Измаильский пограничный отряд/Facebook
Итальянцы и румыны вышли на рыбалку, но случайно приплыли в Украину 22:23
больше новостей
Пенсионный фонд снизил показатель средней зарплаты для пенсии 06:40 Инфографика
В Украине грядет масштабная проверка субсидиантов и пенсионеров: как будет проходить верификация 08:44
Меркель и Путин поговорили о "нормандской встрече" и транзите газа через Украину 23:52
Вступил в силу закон о непрерывности работы Нацсовета по вопросам ТВ 08:15
"Нефтегаз" увеличивает на 20% цены на газ с ноября 12:55
больше новостей
В Украине хотят отменить люстрацию: "Слуга народа" внесла в Раду законопроект 21:23
Пенсионный фонд снизил показатель средней зарплаты для пенсии 06:40 Инфографика
В Украине грядет масштабная проверка субсидиантов и пенсионеров: как будет проходить верификация 08:44
РФ признала украинцев и белорусов "носителями русского языка", упростив для них получение гражданства 08:50
Михаил Бно-Айриян. Фото: Фейсбук/Михаил Бно-Айриян
Киевский губернатор Бно-Айриян подал в отставку 11:34
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok