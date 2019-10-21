Мощный антициклон поглотит Украину: синоптик предупредила о спаде температуры

Пока остальная часть Европы мерзнет, над Украиной продолжает бушевать мощный антициклон с теплым ветром, солнцем и отстутствием осадков. Небольшое похолодание ожидается только во второй половине начавшейся недели - со среды и четверга.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"В понедельник, пока британцы, французы и испанцы, не говоря уже о жителях скандинавских стран, будут трястись от холода, украинцы будут нежиться под теплым солнышком", - написала синоптик.

По ее словам, 21-го октября погода в большинстве областей Украины остается без изменений: осадки маловероятны, температура воздуха в течение дня +17...+24 градуса, а над страной уже длительное время преобладает антициклональный характер погоды, когда осадки маловероятны, ветер или слабый, или вообще штиль. На данный момент Украина принадлежит сухой воздушной массе.

"Будут степенно плавать туманы, создавая фантастически красивые рассветы", - рассказала Диденко.

В Киеве же понедельник ожидается солнечным и теплым, днем ​​около +20 градусов. Дождей не видно и дальше, только 24-го октября появится вероятность осадков в Сумской и Харьковской областях. При этом температура воздуха во второй половине следующей недели снизится в Украине на 2-5 градусов, но сухой воздух, слабый ветер или штиль еще долго будут определять погоду в Украине.

"Сухая погода с небольшим ветром продлится минимум до конца следующей недели.

Ориентировочно со среды-четверга немного похолодает", - предупредила Диденко.

Карты: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, синоптики предупредили о резком изменении погоды в Украине. Тем временем синоптик дала прогноз на выходные и неделю.