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20 октября 2019, воскресенье, 16:55 125
Общество 2019-10-20T16:55:47+03:00
Українські Новини
Солнце и летняя погода порадуют украинцев в начале недели

Солнце и летняя погода порадуют украинцев в начале недели

Погода, Прогноз погоды, погода в Украине

21 октября в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +20…+22 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+11 градусов, днем +18…+25 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью 0…+5 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +8…+10 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Трускавце без осадков, температура ночью +8…+10 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Сваляве без осадков, температура ночью +8…+10 градусов, днем +23…+25 градусов.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +16…+23 градуса.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3…+10 градусов, днем +16…+22 градуса.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…+9 градусов, днем +17…+22 градуса.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+12 градусов, днем +16…+22 градуса.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +17…+22 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +9…+11 градусов, днем +20…+22 градуса.

Напомним, согласно прогнозу погоды на весь октябрь, синоптики, в частности, пообещали два бабьих лета и снегопады. Действительно, после продолжительного осеннего похолодания, с арктической воздушной массой, заморозками, снегопадами и ливнями, в Украину пришло бабье лето. Также синоптики дали прогноз погоды на весь ноябрь с морозами и снегопадами.  А по словам Горбаня, грядущая зима будет снежной и морозной.

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