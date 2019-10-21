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21 жовтня 2019, понеділок, 22:27 3
Суспільство 2019-10-21T22:28:46+03:00
Українські Новини
З'явилися фото з місця авіакатастрофи, в якій загинув колишній міністр Тарас Кутовий

З'явилися фото з місця авіакатастрофи, в якій загинув колишній міністр Тарас Кутовий

авіакатастрофа, загиблі при авіакатастрофі, Вертоліт, Падіння вертольота, Тарас Кутовий
Фото: Facebook/Олександр Тахтай
Фото: Facebook/Олександр Тахтай

З'явилися фото з місця авіакатастрофи під Полтавою, в якій загинув колишній міністр агрополітики і продовольства Тарас Кутовий. Фото на своїй сторінці в Facebook опублікував Олександр Тахтай.

"Спочатку була новина, яка облетіла всі видання. "На Полтавщині впав вертоліт, загинув екс-міністр аграрної політики Кутовий". Я викладаю ексклюзивні фото", - підписав він фотографії.

Фото: Facebook/Олександр ТахтайФото: Facebook/Олександр Тахтай

Вертоліт прямував з Києва у Полтавську область.

Тарас Кутовий обіймав посаду міністра аграрної політики та продовольства України з 14 квітня 2016 року по 22 листопада 2018 року.

Як повідомляли Українські Новини, 5 людей загинули і 3 госпіталізовані в результаті аварійної посадки транспортного літака Ан-12 у Львівській області.

Раніше літак з двома пілотами на борту впав і загорівся під Полтавою.

29 травня, через падіння вертольота в Рівненській області загинули 4 члени екіпажу на чолі з командиром 16-ї окремої бригади армійської авіації (Броди, Львівська область).

Крім того, в Києві літак упав в озеро у Святошинському районі.

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Фото: Facebook/Олександр Тахтай
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