Авиакатастрофа во Львовской области: количество погибших увеличилось до 5

5 человек погибли и 3 госпитализированы в результате аварийной посадки в пятницу транспортного самолета Ан-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс" (Киев) во Львовской области.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Он сообщил, что количество погибших увеличилось до 5 человек.

4 октября в 7:10 в ГосЧС поступила информация, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км от международного аэропорта "Львов" исчез с радара транспортный самолет Ан-12. В 7:29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет совершил аварийную посадку. В 7:46 самолет Ан-12 был обнаружен на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы. Горения не наблюдается.

На борту самолета было 8 человек. На месте события работают 41 человек и 7 единиц техники.

Ранее ГосЧС сообщила о 3 погибших и 3 госпитализированных.

Позже министр инфраструктуры Владислав Криклий написал на своей странице в социальной сети Facebook, что количество погибших увеличилось до 5.

Как сообщали Українськi Новини, самолет с двумя пилотами на борту также упал и загорелся под Полтавой.