Самолет с двумя пилотами на борту упал и загорелся под Полтавой

В воскресенье, 23 июня, в Полтавской области вблизи села Млыны Лохвицкого района упал самолет АН-2 с двумя пилотами на борту. Самолет загорелся, но пилоты успели эвакуироваться самостоятельно.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС Полтавской области, передают Українські Новини.

Авария произошла в 9:54, когда самолет начал гореть в результате падения. Спасатели ГосЧС локализовали пожар в 10:16, а в 11:00 ликвидировали.

Пилоты самолета, которые эвакуировались до прибытия спасателей, были доставлены в районное лечебное учреждение.

По предварительной информации, самолет летел на опрыскивания сельскохозяйственных посевов.

Горение самолета. Фото: ГосЧС

Для ликвидации пожара было привлечено 6 человек личного состава и 1 единица техники.

Причины авиационного происшествия устанавливают следователи.

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