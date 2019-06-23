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23 июня 2019, воскресенье, 23:53 68
Происшествия 2019-06-23T23:55:48+03:00
Українські Новини
Самолет с двумя пилотами на борту упал и загорелся под Полтавой

Самолет с двумя пилотами на борту упал и загорелся под Полтавой

Горение самолета. Фото: ГосЧС
Горение самолета. Фото: ГосЧС

В воскресенье, 23 июня, в Полтавской области вблизи села Млыны Лохвицкого района упал самолет АН-2 с двумя пилотами на борту. Самолет загорелся, но пилоты успели эвакуироваться самостоятельно.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС Полтавской области, передают Українські Новини.

Авария произошла в 9:54, когда самолет начал гореть в результате падения. Спасатели ГосЧС локализовали пожар в 10:16, а в 11:00 ликвидировали.

Пилоты самолета, которые эвакуировались до прибытия спасателей, были доставлены в районное лечебное учреждение.

По предварительной информации, самолет летел на опрыскивания сельскохозяйственных посевов.

Горение самолета. Фото: ГосЧСГорение самолета. Фото: ГосЧС

Для ликвидации пожара было привлечено 6 человек личного состава и 1 единица техники.

Причины авиационного происшествия устанавливают следователи.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве самолет упал в озеро в Святошинском районе. Полиция начала расследовать падение самолета в озеро в Киеве.

Ранее в США самолет с людьми на борту упал в реку при посадке.

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Горение самолета. Фото: ГосЧС
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