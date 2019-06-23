Самолет с двумя пилотами на борту упал и загорелся под Полтавой

В воскресенье, 23 июня, в Полтавской области вблизи села Млыны Лохвицкого района упал самолет АН-2 с двумя пилотами на борту. Самолет загорелся, но пилоты успели эвакуироваться самостоятельно.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС Полтавской области, передают Українські Новини.\r\nАвария произошла в 9:54, когда самолет начал гореть в результате падения. Спасатели ГосЧС локализовали пожар в 10:16, а в 11:00 ликвидировали.\r\n\r\nПилоты самолета, которые эвакуировались до прибытия спасателей, были доставлены в районное лечебное учреждение.\r\nПо предварительной информации, самолет летел на опрыскивания сельскохозяйственных посевов.\r\nГорение самолета. Фото: ГосЧС\r\nДля ликвидации пожара было привлечено 6 человек личного состава и 1 единица техники.\r\nПричины авиационного происшествия устанавливают следователи.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Киеве самолет упал в озеро в Святошинском районе. Полиция начала расследовать падение самолета в озеро в Киеве.\r\nРанее в США самолет с людьми на борту упал в реку при посадке.