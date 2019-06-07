В Киеве самолет упал в озеро в Святошинском районе

Сегодня, 7 июня, в Святошинском районе Киева произошла авария самолета, в результате которого госпитализированы два человека.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение об аварии поступило в ГосЧС в 15:38.

Спасатели установили, что самолет потерпел аварию и упал в одно из озер рыбхоза "Нивки". На борту судна находилось три человека.

"Самолет находился на поверхности озера на расстоянии 100 м. От берега. Одному из участников аварии удалось самостоятельно выбраться из самолета и добраться до берега еще до прибытия на место сотрудников службы спасения. Как впоследствии стало известно мужчина сумел известить об аварии свидетелей и передать информацию в службу 101", - говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что других двух пострадавших водолазы с судна и доставили к берегу с помощью надувной лодки и водолазно-спасательного оборудования. Все пострадавшие переданы работникам медицинской помощи. Двое из них госпитализированы.

На месте до сих пор остаются водолазы и следственная группа. Обстоятельства происшествия и дальнейшая судьба самолета решаются.

Авария самолета в Киеве. Фото: ГосЧС

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