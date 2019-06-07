В Киеве самолет упал в озеро в Святошинском районе

Сегодня, 7 июня, в Святошинском районе Киева произошла авария самолета, в результате которого госпитализированы два человека.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.\r\nСообщение об аварии поступило в ГосЧС в 15:38.\r\nСпасатели установили, что самолет потерпел аварию и упал в одно из озер рыбхоза "Нивки". На борту судна находилось три человека.\r\n"Самолет находился на поверхности озера на расстоянии 100 м. От берега. Одному из участников аварии удалось самостоятельно выбраться из самолета и добраться до берега еще до прибытия на место сотрудников службы спасения. Как впоследствии стало известно мужчина сумел известить об аварии свидетелей и передать информацию в службу 101", - говорится в сообщении.\r\nСпасатели отметили, что других двух пострадавших водолазы с судна и доставили к берегу с помощью надувной лодки и водолазно-спасательного оборудования. Все пострадавшие переданы работникам медицинской помощи. Двое из них госпитализированы.\r\nНа месте до сих пор остаются водолазы и следственная группа. Обстоятельства происшествия и дальнейшая судьба самолета решаются.\r\n\r\n\r\n\r\nАвария самолета в Киеве. Фото: ГосЧС\r\nКак сообщали Українські Новини, в Ровенской области разбился военный вертолет, весь экипаж погиб.\r\nПо данным СМИ, на украинско-румынской границе разбился вертолет с контрабандой, погиб один человек.