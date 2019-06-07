подписаться на рассылку
26.45 26.85
29.45 30.25
˟
07 июня 2019, пятница, 21:14 71
Происшествия 2019-06-07T21:14:19+03:00
Українські Новини
В Киеве самолет упал в озеро в Святошинском районе

В Киеве самолет упал в озеро в Святошинском районе

Авария самолета в Киеве. Фото: ГосЧС
Авария самолета в Киеве. Фото: ГосЧС

Сегодня, 7 июня, в Святошинском районе Киева произошла авария самолета, в результате которого госпитализированы два человека.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение об аварии поступило в ГосЧС в 15:38.

Спасатели установили, что самолет потерпел аварию и упал в одно из озер рыбхоза "Нивки". На борту судна находилось три человека.

"Самолет находился на поверхности озера на расстоянии 100 м. От берега. Одному из участников аварии удалось самостоятельно выбраться из самолета и добраться до берега еще до прибытия на место сотрудников службы спасения. Как впоследствии стало известно мужчина сумел известить об аварии свидетелей и передать информацию в службу 101", - говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что других двух пострадавших водолазы с судна и доставили к берегу с помощью надувной лодки и водолазно-спасательного оборудования. Все пострадавшие переданы работникам медицинской помощи. Двое из них госпитализированы.

На месте до сих пор остаются водолазы и следственная группа. Обстоятельства происшествия и дальнейшая судьба самолета решаются.

Авария самолета в Киеве. Фото: ГосЧСАвария самолета в Киеве. Фото: ГосЧС

Как сообщали Українські Новини, в Ровенской области разбился военный вертолет, весь экипаж погиб.

По данным СМИ, на украинско-румынской границе разбился вертолет с контрабандой, погиб один человек.

Больше новостей о: Самолет Аварийная посадка самолета Авиакрушение

Архив
Новости
Владимир Зеленский. Скриншот: АП/Facebook
"Вы пробили дно" - Зеленский иронично "поблагодарил" Раду, которая "прокатила" его инициативы 21:18
Авария самолета в Киеве. Фото: ГосЧС
В Киеве самолет упал в озеро в Святошинском районе 21:14
Полиция задержала мужчину с гранатой в Ровно 20:32
Рада отсрочила штрафы в полмиллиона гривен за хранение и производство топлива без лицензии 20:31
Болельщики сборной Украины перед матчем во Львове. Фото: zаxid.net
Фото дня: во Львове болельщики сборной Украины и Сербии провели красочный марш 20:23
больше новостей
Внезапные грозы после мощной жары: синоптик дала прогноз до конца недели 06:00 Карта
Чернобыльская зона отчуждения. Скриншот видео
Самое "грязное" место Чернобыльской зоны показали с высоты птичьего полета 06:35
"Пропало все!" - сегодня исполняется 10 лет знаменитому выражению Тимошенко 07:00
Внутренняя безопасность Шкурата требовала с каждой таможни по 50-100 тысяч долларов ежемесячно, - советник руководителя ГФС 08:45
Кому положена субсидия в 2019 и как ее оформить 06:00
больше новостей
После ухода от Ляшко Мосийчук хочет запретить гей-парад в Киеве 11:25
Леонид Кучма и Владимир Зеленский. Фото: АПУ
Из-за заявлений Кучмы и Зеленского ГПУ открыла три дела 17:51
Хватит кокетничать в вышиванках: Кива рассказал, почему пошел по спискам "Оппозиционной платформы – За жизнь" 23:15
Убийство Гандзюк: суд приговорил к 3-6,5 годам тюрьмы 5 экс-участников АТО 16:29
Кому положена субсидия в 2019 и как ее оформить 06:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok