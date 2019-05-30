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30 мая 2019, четверг, 07:40 294
Происшествия 2019-05-30T07:40:46+03:00
Українські Новини
В Ровенской области разбился военный вертолет, весь экипаж погиб

В Ровенской области разбился военный вертолет, весь экипаж погиб

Вертолет Ми-8. Фото: inforesist.org
Вертолет Ми-8. Фото: inforesist.org

Вчера вечером, 29 мая, в Ровенской области произошло падение военного вертолета Ми-8, в результате которого погиб весь экипаж. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Поздно вечером в среду, 29 мая, в 23:27 во время учебно-тренировочного полета была потеряна связь с вертолетом Ми-8. В результате авиационной катастрофы, по предварительной информации, погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вертолет упал возле села Сестрятин Радивиловского района.

На месте катастрофы работают спасательные службы и правоохранительные органы. Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехала комиссия Министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск.

Проводятся следственно-оперативные действия, выясняются причины авиационной катастрофы.

Более подробная информация будет предоставлена после выяснения обстоятельств происшествия.

Руководство Министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВС Украины выражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу трагической гибели летчиков.

Как сообщали Українські Новини, по данным СМИ, на украинско-румынской границе разбился вертолет с контрабандой, погиб один человек.

Ранее в США разбился военный вертолет, есть погибшие.

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