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21 октября 2019, понедельник, 18:40 112
Происшествия 2019-10-21T18:56:13+03:00
Українські Новини
Экс-министр аграрной политики Кутовой погиб в авиакатастрофе

Экс-министр аграрной политики Кутовой погиб в авиакатастрофе

Авиакатастрофа, Падение вертолета, Тарас Кутовой
Тарас Кутовой. Фото: пресс-служба МинАП
Тарас Кутовой. Фото: пресс-служба МинАП

1 человек погиб из-за падения вертолета в Полтавской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Отмечается, что в 16:00 в ГосЧС поступило сообщение о падении летательного аппарата (предварительно самодельного) вблизи села Тарасенково Оржицкого района.

Специалисты установили, что произошло падение вертолета "Робинсон-44", в результате чего погиб 1 человек.

Вертолет следовал из Киева в Полтавскую область.

К работам привлечены 4 сотрудника ГосЧС и 1 единица техники.

Как сообщает НВ со ссылкой на данные ГосЧС и МВД, погибшим в авиакатастрофе оказался бывший министр аграрной политики Украины Тарас Кутовой.

Тарас Кутовой занимал должность министра аграрной политики и продовольствия Украины с 14 апреля 2016 года по 22 ноября 2018 года.

Как сообщали Українськi Новини, 4 октября 5 человек погибли и 3 госпитализированы в результате аварийной посадки транспортного самолета Ан-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс" (Киев) во Львовской области.

в Сумской области разбился вертолет, пилот погиб.

Ранее, 29 мая, из-за падения вертолета в Ровенской области погибли 4 члена экипажа во главе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации (Броды, Львовская область).

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