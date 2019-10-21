У Києві осінь побила вже четвертий рекорд теплого "бабиного літа"

У суботу, 19 жовтня, в Києві після полудня стовпчик термометра піднявся до 23,3 градусів тепла, що на 2,1 градуса вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого в цей день в 1957 році. Про це в понеділок, 21 жовтня, повідомляється на сайті Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Наголошується, що це вже четвертий температурний рекорд "бабиного літа" в столиці.

Як повідомляли Українські Новини, "Бабине літо" в Києві побило два температурних рекорди за день.

Київ накрив густий туман: Держнс попередила про першому рівні небезпеки.

Раніше також повідомлялося, що Україна буде однією з найбільш теплих країн Європи: синоптик попередила про сильних туманах.

синоптик дала прогноз на тиждень і попередила про літню спеку.

Раніше і весна у Києві увійшла в десятку найтепліших за 139 років спостережень.