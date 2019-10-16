Киев накрыл густой туман: ГосЧС предупредила о первом уровне опасности

В Киеве и большинстве областей Украины в среду, 16 октября, ожидается туман, видимость 200-500 м. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По прогнозам Укргидрометцентра, ночью и утром 16 октября во центральных, южных, восточных областях и в Карпатском регионе туман, видимость 200-500 м (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе КГГА предупредили о тумане в столице.

"Утром 16 октября туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - указали в горгосадминистрации.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Как сообщали Українські Новини, Украина будет одной из самых теплых стран Европы: синоптик предупредила о сильных туманах.

Синоптики дали прогноз погоды на весь ноябрь. Также синоптик дала прогноз на неделю и предупредила о летней жаре.