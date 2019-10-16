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16 октября 2019, среда, 08:43 549
Общество 2019-10-16T08:52:56+03:00
Українські Новини
Киев накрыл густой туман: ГосЧС предупредила о первом уровне опасности

Киев накрыл густой туман: ГосЧС предупредила о первом уровне опасности

Туман в Киеве
Туман в Киеве

В Киеве и большинстве областей Украины в среду, 16 октября, ожидается туман, видимость 200-500 м. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По прогнозам Укргидрометцентра, ночью и утром 16 октября во центральных, южных, восточных областях и в Карпатском регионе туман, видимость 200-500 м (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе КГГА предупредили о тумане в столице.

"Утром 16 октября туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - указали в горгосадминистрации.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Как сообщали Українські Новини, Украина будет одной из самых теплых стран Европы: синоптик предупредила о сильных туманах.

Синоптики дали прогноз погоды на весь ноябрь. Также синоптик дала прогноз на неделю и предупредила о летней жаре.

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