Киев накрыл густой туман: ГосЧС предупредила о первом уровне опасности

В Киеве и большинстве областей Украины в среду, 16 октября, ожидается туман, видимость 200-500 м. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.\r\n"По прогнозам Укргидрометцентра, ночью и утром 16 октября во центральных, южных, восточных областях и в Карпатском регионе туман, видимость 200-500 м (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ пресс-службе КГГА предупредили о тумане в столице.\r\n"Утром 16 октября туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - указали в горгосадминистрации.\r\nСпециалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:\r\n\r\nснизить скорость движения;\r\nпри наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;\r\nдержать безопасную дистанцию с другими автомобилями;\r\nпри остановке включить аварийную световую сигнализацию;\r\nизбегать резких маневров на дороге.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Украина будет одной из самых теплых стран Европы: синоптик предупредила о сильных туманах.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nСиноптики дали прогноз погоды на весь ноябрь. Также синоптик дала прогноз на неделю и предупредила о летней жаре.