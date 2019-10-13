Летняя жара до +24 идет в Украину: прогноз погоды на неделю

После продолжительного осеннего похолодания, с арктической воздушной массой, заморозками, снегопадами и ливнями, в Украину пришло бабье лето. Днем будет солнечно, тепло и без осадков, местами будет даже жарко - до +24. Только во второй половине недели местами похолодает и задождит.

В частности, об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеоцентра, передают Українськi Новини.

В воскресенье, 13 октября, в Украине сухо и тепло. Температура воздуха в разных областях повысится до +19 до +22 градусов.

В понедельник, 14 октября, в Украине будет наблюдаться небольшая облачность. В то же время, погода будет сухой, без осадков. Ночью и утром 14 октября в южной части местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°С, на побережье морей до 14°С, в днем воздух прогреется до +18 +24.

В Киеве будет облачно,без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°С тепла, днем столбики термометров поднимутся до около 21°С.

Во вторник, 15 октября, первый рабочий день недели после Покровских выходных синоптики прогнозируют, что теплее всего будет в Западной Украине – до +21 градуса. По всей Украине будет сухо, температура ночью 5-11°С, днем 16-23°С. В Киеве без осадков. Температура ночью 8-10°С.

В среду, 16 октября в Украине начнется похолодание. Температура воздуха упадет на 2-3 градуса и составит около 16-18 выше нуля, в остальных регионах столбик термометра будет оставаться на уровне отметок вторника.

В четверг, 17 октября, сохранится сухая, преимущественно теплая погода. Только ночью столбики термометров покажут +7 +10 градусов, но в дневное время потеплеет местами до + 22.

Как свидетельствуют предварительные прогнозы Sinoptic.ua и Gismeteo, до конца недели и на выходных в Украине сохранится преимущесвенно теплая сухая погода. Только на западной Украине в конце недели начнется похолодание. В частности, во Львове днем похолодает до +14.

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз погоды на весь октябрь.

Также в Украину идет бабье лето с ливнями: синоптик дала прогноз на выходные, Покров и День защитника.