Украина будет одной из самых теплых стран Европы: синоптик предупредила о сильных туманах

В середине недели, 16 октября, Украина будет одной из самых теплых в Европе, температура будет достигать +24 градусов. При этом по всей территории будет сухо и солнечно.\r\nОб этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.\r\n"Украина 16 октября будет одной из самых теплых в Европе. Температура Воздух в течение дня досягатиме +18...+24 градусов", - сообщила синоптик.\r\nДля сравнения Диденко привела примеры Испании, Франции, Германии и Швеции, где температура будет колебаться в районе +10...+15 градусов. Синоптик сообщила, что дожди и в дальнейшем будут обходить Украину и в стране будет царить сухая погода.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПри этом уже со среды в стране появятся первые утренние и ночные туманы, которые иногда будут задерживаться до обеда. Наиболее они вероятны на востоке, юге, в центре и вокруг карпат.\r\n"Видимость в туманах будет ухудшаться до 300-500 метров, внимательней!", - предупредила Диденко.\r\nПо ее словам, в Киеве среда будет сухой, солнечной и теплой, в течение дня около +20 градусов.\r\n"Чтобы мы не перепутали осень с летом, об этом напомнит множество желтых листьев, которые пора бы пособирать нашим коммунальщикам, и холодные ночи с температурой воздуха +6...+12 градусов", - сообщила Диденко.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nОна добавила, что такая погода продлится до конца недели, но с небольшим колебания температуры воздуха.\r\nКарта: Наталья Диденко\/Facebook\r\nКак сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз погоды на весь ноябрь. Также синоптик дала прогноз на неделю и предупредила о летней жаре.