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  • Украина будет одной из самых теплых стран Европы: синоптик предупредила о сильных туманах
16 октября 2019, среда, 06:00 146 Карта
Жизнь 2019-10-16T06:00:01+03:00
Українські Новини
Украина будет одной из самых теплых стран Европы: синоптик предупредила о сильных туманах

Украина будет одной из самых теплых стран Европы: синоптик предупредила о сильных туманах

Осень. Фото: pixabay
Осень. Фото: pixabay

В середине недели, 16 октября, Украина будет одной из самых теплых в Европе, температура будет достигать +24 градусов. При этом по всей территории будет сухо и солнечно.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Украина 16 октября будет одной из самых теплых в Европе. Температура Воздух в течение дня досягатиме +18...+24 градусов", - сообщила синоптик.

Для сравнения Диденко привела примеры Испании, Франции, Германии и Швеции, где температура будет колебаться в районе +10...+15 градусов. Синоптик сообщила, что дожди и в дальнейшем будут обходить Украину и в стране будет царить сухая погода.

При этом уже со среды в стране появятся первые утренние и ночные туманы, которые иногда будут задерживаться до обеда. Наиболее они вероятны на востоке, юге, в центре и вокруг карпат.

"Видимость в туманах будет ухудшаться до 300-500 метров, внимательней!", - предупредила Диденко.

По ее словам, в Киеве среда будет сухой, солнечной и теплой, в течение дня около +20 градусов.

"Чтобы мы не перепутали осень с летом, об этом напомнит множество желтых листьев, которые пора бы пособирать нашим коммунальщикам, и холодные ночи с температурой воздуха +6...+12 градусов", - сообщила Диденко.

Она добавила, что такая погода продлится до конца недели, но с небольшим колебания температуры воздуха.

Карта: Наталья Диденко/FacebookКарта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз погоды на весь ноябрь. Также синоптик дала прогноз на неделю и предупредила о летней жаре.

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