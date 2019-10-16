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16 октября 2019, среда, 10:36 761
Общество 2019-10-16T10:36:02+03:00
Українські Новини
"Бабье лето" в Киеве побило два температурных рекорда за день

"Бабье лето" в Киеве побило два температурных рекорда за день

"Бабье лето" в столице Украины побило два температурных рекорда. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского. 

По данным наблюдений метеостанции, после полудня в воскресенье, 13 октября, столбик термометра поднялся до +23,8 градусов Цельсия. Это на 0,4 градуса Цельсия выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 2014 году.

Также сообщается, что среднесуточная температура воздуха 13 октября в первый раз за последние 139 лет составила +16,6 градусов Цельсия, что на 0,4 градуса Цельсия выше соответствующего предыдущего рекордного значения для этого дня, которое было отмечено в 1896 году.

По словам сотрудников обсерватории, это были первые, но, наверняка, не последние осенние рекорды. 

Как сообщали Українські Новини, Киев накрыл густой туман: ГосЧС предупредила о первом уровне опасности.

Ранее также сообщалось, что Украина будет одной из самых теплых стран Европы: синоптик предупредила о сильных туманах.

Также синоптик дала прогноз на неделю и предупредила о летней жаре.

Больше новостей о: Погода Бабье лето Температурный рекорд тепло

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