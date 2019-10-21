підписатися на розсилку
24.85 25.25
27.45 28.05
˟
21 жовтня 2019, понеділок, 14:11 17 Карта
Суспільство 2019-10-21T15:30:02+03:00
Українські Новини
У вівторок Україну накриють тумани, а вночі місцями похолодає до +2

У вівторок Україну накриють тумани, а вночі місцями похолодає до +2

Прогноз погоди, погода в Україні, погода в Києві

22 жовтня в Києві хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 градусів, удень +17...+19 градусів. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+11 градусів, удень +17...+23 градуси. У Карпатах без опадів, температура вночі +5...+10 градусів, вдень +13...+18 градусів. У Моршині без опадів, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +21...+23 градуси. У Трускавці без опадів, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +21...+23 градуси. У Сваляві без опадів, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +21...+23 градуси.

На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +15...+21 градус.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+10 градусів, вдень +15...+21 градус. На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+8 градусів, вдень +14...+20 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5...+12 градусів, вдень +14...+21 градус. У Криму малохмарно, без опадів, вночі і вранці туман, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6...+11 градусів, удень +17...+22 градуси. У Ялті без опадів. Температура вночі +8...+10 градусів, вдень +17...+19 градусів.

Нагадаємо, бабине літо перейде в "бабину зиму": синоптик дала прогноз на вихідні і тиждень. Згідно з прогнозом погоди на весь жовтень, синоптики, зокрема, пообіцяли два бабських літа і снігопади. Дійсно, після тривалого осіннього похолодання, з арктичної повітряною масою, заморозками, снігопадами і зливами, в Україну прийшло бабине літо. Також синоптики дали прогноз погоди на весь листопад з морозами і снігопадами. А за словами Горбаня, прийдешня зима буде сніжною і морозною.

Більше новин про: Прогноз погоди погода в Україні погода в Києві

Архів
Новини
Конкурс СРП: інвестори очікують політичних гарантій від України 15:25
САП визнає власні маніпуляції у справі Роттердам +, - адвокат 15:24
Нардеп Льовочкін вимагає від Кабміну вжити заходів для стабільного проходження опалювального сезону 14:49
Лукашенко розповів, якого зросту повинні бути нормальні жінки 14:47
В Україні з'явився другий після Арбузова кращий голова центробанку Центральної та Східної Європи 14:22
більше новин
У Луганській області 80 тис. жителів знову залишились без води 11:20
Михайло Бно-Айріян. Фото: Фейсбук/Михайло Бно-Айріян
Київський губернатор Бно-Айріян подав у відставку 11:33
Імпортована в Бурштинський енергоострів електроенергія продається на 26% дорожче виробленої на БуТЕС, - Бутенко 10:31
РФ визнала українців і білорусів "носіями російської мови", спростивши для них отримання громадянства 08:50
Forward Bank підключає своїх клієнтів до системи безконтактних розрахунків Google Pay 12:29
більше новин
РФ визнала українців і білорусів "носіями російської мови", спростивши для них отримання громадянства 08:50
Михайло Бно-Айріян. Фото: Фейсбук/Михайло Бно-Айріян
Київський губернатор Бно-Айріян подав у відставку 11:33
Юрій Луценко. Скріншот: Михайло Добкін/Facebook
Луценко вчить англійську в елітній школі на березі Темзи 23:50 Інфографіка
Сьогодні київська підземка може змінити роботу через матч на НСК "Олімпійський" 12:00
Пенсійний фонд знизив показник середньої зарплати для пенсії 06:40 Інфографіка
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok