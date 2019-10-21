У вівторок Україну накриють тумани, а вночі місцями похолодає до +2

22 жовтня в Києві хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 градусів, удень +17...+19 градусів. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+11 градусів, удень +17...+23 градуси. У Карпатах без опадів, температура вночі +5...+10 градусів, вдень +13...+18 градусів. У Моршині без опадів, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +21...+23 градуси. У Трускавці без опадів, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +21...+23 градуси. У Сваляві без опадів, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +21...+23 градуси.

На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +15...+21 градус.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+10 градусів, вдень +15...+21 градус. На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+8 градусів, вдень +14...+20 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5...+12 градусів, вдень +14...+21 градус. У Криму малохмарно, без опадів, вночі і вранці туман, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6...+11 градусів, удень +17...+22 градуси. У Ялті без опадів. Температура вночі +8...+10 градусів, вдень +17...+19 градусів.

Нагадаємо, бабине літо перейде в "бабину зиму": синоптик дала прогноз на вихідні і тиждень. Згідно з прогнозом погоди на весь жовтень, синоптики, зокрема, пообіцяли два бабських літа і снігопади. Дійсно, після тривалого осіннього похолодання, з арктичної повітряною масою, заморозками, снігопадами і зливами, в Україну прийшло бабине літо. Також синоптики дали прогноз погоди на весь листопад з морозами і снігопадами. А за словами Горбаня, прийдешня зима буде сніжною і морозною.