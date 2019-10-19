Бабье лето перейдет в "бабью зиму": синоптик дала прогноз на выходные и неделю

На выходных, 19 и 20 октября, в Украине ожидается сухая и солнечная погода. Осадков в стране не будет, а вот температура поднимется до +20 градусов. При этом на следующей неделе дождей также не ожидается, однако в среду, 23 октября, придет ощуетимое похолодание.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"В Украине 19-20 октября ожидается сухая солнечная теплая погода с утренними и ночными туманами", - написала Диденко.

По ее словам, температура воздуха ночью составит +6...+12 градусов, днем ​​+17...+24 градуса. При этом ветер будет дуть с юга со скоростью 3-8 м/с.

В Киеве же в субботу-воскресенье без осадков и около +20 градусов.

"Следующая неделя начнется так же, ближе ощутимое похолодание, однако не существенно, до +15...+19 градусов, ожидается 23 октября", - рассказала синоптик.

Она отметила, что в ближайшей перспективе, до конца следующей недели, дождей в Украине совсем не видно.

"Таки придется покупать увлажнители воздуха, потому что атмосфера пока загуляла над западным побережьем, поливать Францию, Великобританию, скандинавские страны и Испанию. А у нас, похоже, "бабье лето" вознамерилось перейти плавно в "бабью зиму", - подытожила Диденко.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, по словам синоптика, африканская жара накроет Украину на выходных. Ранее Украину накрыло густым туманом и были опубликованы правила поведения для водителей и пешеходов.