подписаться на рассылку
24.65 25.1
27.1 27.8
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Бабье лето перейдет в "бабью зиму": синоптик дала прогноз на выходные и неделю
19 октября 2019, суббота, 06:00 1256 Карта
Жизнь 2019-10-19T06:00:02+03:00
Українські Новини
Бабье лето перейдет в "бабью зиму": синоптик дала прогноз на выходные и неделю

Бабье лето перейдет в "бабью зиму": синоптик дала прогноз на выходные и неделю

Погода, Туман, Похолодание, Прогноз погоды, погода в Украине
Дерево. Фото: pixabay
Дерево. Фото: pixabay

На выходных, 19 и 20 октября, в Украине ожидается сухая и солнечная погода. Осадков в стране не будет, а вот температура поднимется до +20 градусов. При этом на следующей неделе дождей также не ожидается, однако в среду, 23 октября, придет ощуетимое похолодание.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"В Украине 19-20 октября ожидается сухая солнечная теплая погода с утренними и ночными туманами", - написала Диденко.

По ее словам, температура воздуха ночью составит +6...+12 градусов, днем ​​+17...+24 градуса. При этом ветер будет дуть с юга со скоростью 3-8 м/с.

В Киеве же в субботу-воскресенье без осадков и около +20 градусов.

"Следующая неделя начнется так же, ближе ощутимое похолодание, однако не существенно, до +15...+19 градусов, ожидается 23 октября", - рассказала синоптик.

Она отметила, что в ближайшей перспективе, до конца следующей недели, дождей в Украине совсем не видно. 

"Таки придется покупать увлажнители воздуха, потому что атмосфера пока загуляла над западным побережьем, поливать Францию, Великобританию, скандинавские страны и Испанию. А у нас, похоже, "бабье лето" вознамерилось перейти плавно в "бабью зиму", - подытожила Диденко.

Карта: Наталья Диденко/FacebookКарта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, по словам синоптика, африканская жара накроет Украину на выходных. Ранее Украину накрыло густым туманом и были опубликованы правила поведения для водителей и пешеходов.

 

Больше новостей о: Погода Туман Похолодание Прогноз погоды погода в Украине

Архив
Новости
Александр Дубинский. Фото: Facebook/
Абромавичус пользуется литовским паспортом для поездок за границу, - депутат Дубинский 23:45
Коломойского обвиняют в угрозах судьям, после того, как проиграла баскетбольная команда его сына 22:52 Документ
В Берлине хотят назначить ответственного за борьбу с одиночеством 22:15
Протесты в Барселоне. Фото: Twitter/europapress
Резиновые пули и дубинки: в Барселоне вспыхнули жестокие столкновения между полицией и демонстрантами 21:42
НАБУ и САП хотят арестовать Гладковского с залогом 100 млн гривен, - СМИ 21:25
больше новостей
Финансирование пенсий и субсидий: сколько Пенсионный фонд направил на выплаты 06:25 Инфографика
Змееголов. Фото: Геологическая служба США
Убить и заморозить: гигантские рыбы с головами змей завелись в США 23:16
Что нужно знать потребителям электроэнергии про монетизацию льгот 07:10
Зеленский присвоил звание генерала дважды судимому военному, который заставлял солдата бегать по плацу с гирей 13:07
Кнопочный телефон и "змейка": "слуги народа" дали советы Медянику по защите от скандальных переписок 22:54
больше новостей
По деятельности харьковских городских властей и лично Кернеса будет создана временная следственная комиссия, - Венедиктова 16:35
Зеленский присвоил звание генерала дважды судимому военному, который заставлял солдата бегать по плацу с гирей 13:07
Законопроект об отмене адвокатской монополии нарушает законное право человека на профессиональную юрпомощь, - Ставнийчук 16:50
Родителей школьников будут штрафовать за прогулы 12:23
Запуск производства снарядов на заводе
Диверсия в оборонке: СБУ подозревает экс-замминистра экономики в работе на российские спецслужбы 08:01
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok