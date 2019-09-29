подписаться на рассылку
23.95 24.3
26.1 26.6
˟
29 сентября 2019, воскресенье, 06:00 50 Инфографика
Жизнь 2019-09-29T06:00:02+03:00
Українські Новини
Два бабьих лета и снегопады: синоптики дали прогноз погоды на весь октябрь

Два бабьих лета и снегопады: синоптики дали прогноз погоды на весь октябрь

В Украину идут заморозки. Фото: tengrinews.kz
В Украину идут заморозки. Фото: tengrinews.kz

Октябрь с точки зрения погоды может быть непредсказуемым. Последние годы показали, что даже во второй половине осени можно ожидать по-настоящему летних температур. Синоптики сделали долгосроный прогноз погоды на октябрь 2019 года.

Как пишет meteoprog.ua, предварительные прогнозы показывают, что погода должна быть благоприятной. Обильные дожди не предвидятся, большую часть первой половины октября удержатся солнечные дни с температурой 15-18 градусов по Цельсию. В последующий период будут преобладать более низкие значения. Также появятся осадки. К счастью, они не будут интенсивными. Наступит типичное бабье лето.

По прогнозам второй месяц календарной осени, вероятно, будет теплее многолетней нормы. Будут периоды, когда температура поднимется выше установленной нормы. Также будут дни, когда дневная температура опустится ниже 10 градусов.

Ночью и утром в большинстве регионов будут наблюдаться заморозки. Локально столбики ртути опустятся до -5ºС. Приток масс арктического воздуха в конце месяца, спровоцирует осадки мокрого снега. При динамической зональной циркуляции атмосферы, в октябре существует риск сильных ветров. Особенно мощных на севере страны и в горных массивах.

Не исключено, что в благоприятных условиях над Украиной появятся осадки и метеорологические депрессии из средиземноморского региона, приносящие большое количество влаги. Проблемой в октябре будут туманы, которые значительно ограничат видимость, до менее 100 метров.

Октябрь может принести очень разнообразную погоду в Украину. Будут теплые дни в больших количествах. С другой стороны, мы будут и морозы и осадки мокрого снега. По сравнению с летними месяцами дождей должно быть больше. Летом 2019 года общее количество осадков было достаточно низким, осенью их должно быть немного больше.

Прогноз погоды на октябрь 2019:

  • 1-10 октября

    Первая декада октября будет исключительно теплой в этом году. Дневная температура достигнет максимально +15…+18ºС.

  • 11-20 октября 2019
    Вторая декада октября будет более прохладной и сырой. Температура на юге достигнет +14 градусов. Во второй и третьей декаде начнутся осенние дожди.
  • 21-31 октября 2019
    В третьей декаде октября будет холодно. Ночи будут морозными, а утро очень прохладным. Появятся первые морозы. В течение дня температура воздуха достигнет максимально +10…+12 градусов, по шкале Цельсия.

График: МетеопрогГрафик: Метеопрог

Как сообщали Українські Новини, по Украине ожидаются заморозки до -5 и атмосферный фронт с ливнями - синоптик рассказала, когда потеплеет. Ранее ГосЧС предупредило об опасных морозах, которые охватят ночью большинство областей Украины.

Тем временем в Европе прогнозируют самые сильные морозы за последние 30 лет. Также в Украину идет атмосферный фронт и летнее тепло.

Больше новостей о: Погода Прогноз погоды погода в Украине прогноз погоды на октябрь погода на месяц

Архив
Новости
Судно "Bourbon Rhode" с украинцами затонуло, - компания-судновладелец 23:50
Разгон Марша равенства в Люблине. Скриншот видео rmf24.pl
В Люблине водометами и газом разогнали противников Марша равенства 22:55
В Нежине мопед протаранил полицейское авто: водитель в реанимации 22:21
Белый дом ограничивал доступ к разговорам Трампа с Путиным, – СМИ 21:50
Как изменится курс доллара в ближайшие годы: агентство S&P дало прогноз до 2022 года 21:18
больше новостей
Мендель оттолкнула журналиста. Скриншот ZIK
Нам нужно выпить кофе: появилось второе скандальное видео с пресс-секретарем Зеленского 19:00
Мовчан и его помощница. Фото: Sophia Sereda/Facebook
Депутат "Слуги народа" Мовчан взял себе единственного помощника - танцовщицу из турецких отелей 11:55
Как изменится курс доллара в ближайшие годы: агентство S&P дало прогноз до 2022 года 21:18
В Раде предлагают переименовать Переяслав-Хмельницкий 18:51
На час назад: когда Украина перейдет на зимнее время в 2019 году 08:00
больше новостей
Мендель оттолкнула журналиста. Скриншот ZIK
Нам нужно выпить кофе: появилось второе скандальное видео с пресс-секретарем Зеленского 19:00
Мовчан и его помощница. Фото: Sophia Sereda/Facebook
Депутат "Слуги народа" Мовчан взял себе единственного помощника - танцовщицу из турецких отелей 11:55
В Броварах пьяный полицейский въехал в остановку, погиб человек. Фото: facebook.com/UA.National.Police
В Броварах пьяный полицейский на "евробляхе" въехал в остановку, погибла женщина 11:00 Дополнено
Сын первого помощника президента Никита Шефир стал помощником депутата от "Слуги народа" 11:46
Сергей Стерненко. Фото:
Стерненко зарезал человека, не имея реальных угроз для своей жизни, - депутат опубликовал подозрение полиции 19:03 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok