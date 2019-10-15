Зимние морозы, снегопады и температурные качели: синоптики дали прогноз погоды на весь ноябрь

После комфортного почти летнего октября с двумя бабьими летами и множеством солнечных дней, последний осенний месяц будет капризным в плане погоды. Солнце, дождь и снег будут сменять друг друга почти весь месяц. Температура воздуха будет ниже 10 градусов по Цельсию, в самом конце месяца синоптики обещают приход зимних морозов.

Как пишет meteoprog.ua, по предварительным прогнозам метеорологов, первые ноябрьские дни будут солнечными, а не облачными. Однако с 5 по 10 ноября прогнозируются дожди, возможны осадки мокрого снега. Первые признаки зимы, то есть снегопады, могут появиться после 20-го ноября.

В ноябре нас ждут заморозки ночью, утром, и локально днём. Солнечных дней будет немного меньше, чем в сентябре или октябре, но это неудивительно, ведь зима приближается. Прогнозируется порывистый ветер.

Согласно долгосрочным прогнозам, температура в первой половине ноября ожидается в среднем между +5…+9 градусами Цельсия. Снижение до +1…+6ºС можно ожидать во второй половине месяца.

Первая неделя ноября будет самой приятной, на второй и третьей неделе температура понизится. Последние дни месяца будут по-настоящему зимними, ночью и утром температура не будет превышать около -3…-2°С.

Европейские климатологи считают, что температура воздуха в ноябре этого года будет выше многолетней нормы. Конечно, это не означает, что весь месяц будет очень теплым. Прохладные периоды с морозами и снегопадом также вероятны.

Ожидается, что количество осадков будет больше, чем в летние месяцы, но меньше, чем в ноябре за последние несколько лет. Обильные осадки прогнозируются в горах. Область сравнительно низкого атмосферного давления со Средиземного моря принесет большое количество облаков.

График: Метеопрог

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на весь октябрь, в частности, пообещали два бабьих лета и снегопады. В то же время, После продолжительного осеннего похолодания, с арктической воздушной массой, заморозками, снегопадами и ливнями, в Украину пришло бабье лето - прогноз погоды на неделю.