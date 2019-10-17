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17 октября 2019, четверг, 05:30 2228 Инфографика
Жизнь 2019-10-17T05:30:01+03:00
Українські Новини
Морозы до -20 и много снега: народный синоптик дал прогноз на всю зиму

Морозы до -20 и много снега: народный синоптик дал прогноз на всю зиму

Грядущая щима будет снежной и морозной. Такой прогноз народный синоптик Леонид Горбань дал в прямом эфире ObozTV.

По его словам, волна похолодания всегда идет 3-4 дня, затем идет резкое потепление, оно как правило длится 4-5 дней.

"В четверг уже ожидается снижение температуры на 3-4 градуса. С 24-25 октября будет похолодание серьезное, это вторая волна. Дневная температура +7 ... + 10 ночная будет доходить до +2 ... + 3. И к концу месяца уже более потепления не просчитывается. С 24-25 октября уже резкое снижение температуры", -заявил народный синоптик.

График МетеопрогГрафик Метеопрог

Он отметил, что до 10 ноября три-четыре дня первых чисел дневная температура составит +10 ... + 14, затем она будет падать сразу, держаться пять дней +6 ... +9, а с 12 по 22 ноября синоптик прогнозирует слабые устойчивые морозы.

"Будет -2 ...- 4, а 17-18 ноября температура будет достигать -9 ...-11. И с 23 ноября снова потепление, и до конца ноября температура еще плюсовая. А стойкая зима начнется четко с 12 декабря. 3-4 первых дня декабря будет минусовая температура, потом 4-5 дней плюсовая, +3 ... + 4. А с 12 декабря и до конца месяца полностью минусовая температура. Правда морозы невысокие - они где-то -4 ...- 5, - 11 ...- 12. И только 24-25 декабря могут достигать -13 ...- 15. Зима ожидается с хорошими морозами, предварительный расчет показывает весь январь морозный, а февраль будет сильнее, чем январь. Там будут морозы достигать и до -18 ...- 20. Практически снег будет идти постоянно. Больших периодов оттепели не наблюдается. Практически вся зима будет очень снежная", - заявил Леонид Горбань.

Напомним, согласно прогнозу погоды на весь октябрь, синоптики, в частности, пообещали два бабьих лета и снегопады. Действительно, после продолжительного осеннего похолодания, с арктической воздушной массой, заморозками, снегопадами и ливнями, в Украину пришло бабье лето. Также синоптики дали прогноз погоды на весь ноябрь с морозами и снегопадами. 

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