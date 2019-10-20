Отримання субсидій спрощено для трьох категорій українців, - Кабмін

Кабінет міністрів України спростив отримання житлових субсидій трьом категоріям населення в той час, як Пенсійний фонд продовжує фінансування пенсій та субсидій.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби уряду, передають Українські Новини.

"Уряд схвалив зміни до постанови, які спрощують призначення житлових субсидій", - сказано в ньому.

Згідно з ним, субсидії тепер простіше отримати таким категоріям:

дитячим будинкам сімейного типу; військовослужбовцям; громадянам старше 60 років.

Наголошується, що дитячі будинки сімейного типу можуть отримати субсидію на понаднормову площу будинків, а набутий ними автомобіль не призведе до втрати субсидії.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні гряде масштабна перевірка субсидіантів і пенсіонерів. Також субсидії на зиму будуть оформляти по-новому.

Раніше в Кабміні розповіли, хто отримає субсидії, а міністр соціальної політики заявила, що фінансування субсидій скоротять через зростання доходів українців. Крім того, команда Зеленського готує загальну перевірку субсидіантів.