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  • Отримання субсидій спрощено для трьох категорій українців, - Кабмін
20 жовтня 2019, неділя, 23:12 15
Економіка 2019-10-21T00:30:02+03:00
Українські Новини
Отримання субсидій спрощено для трьох категорій українців, - Кабмін

Отримання субсидій спрощено для трьох категорій українців, - Кабмін

Кабмін, субсидії, оформлення субсидій, Субсидія, Житлові субсидії
Субсидії.
Субсидії.

Кабінет міністрів України спростив отримання житлових субсидій трьом категоріям населення в той час, як Пенсійний фонд продовжує фінансування пенсій та субсидій.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби уряду, передають Українські Новини.

"Уряд схвалив зміни до постанови, які спрощують призначення житлових субсидій", - сказано в ньому.

Згідно з ним, субсидії тепер простіше отримати таким категоріям:

  1. дитячим будинкам сімейного типу;
  2. військовослужбовцям;
  3. громадянам старше 60 років.

Наголошується, що дитячі будинки сімейного типу можуть отримати субсидію на понаднормову площу будинків, а набутий ними автомобіль не призведе до втрати субсидії.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні гряде масштабна перевірка субсидіантів і пенсіонерів. Також субсидії на зиму будуть оформляти по-новому.

Раніше в Кабміні розповіли, хто отримає субсидії, а міністр соціальної політики заявила, що фінансування субсидій скоротять через зростання доходів українців. Крім того, команда Зеленського готує загальну перевірку субсидіантів.

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