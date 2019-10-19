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19 октября 2019, суббота, 08:44 2025
Общество 2019-10-19T08:46:38+03:00
Українські Новини
В Украине грядет масштабная проверка субсидиантов и пенсионеров: как будет проходить верификация

В Украине грядет масштабная проверка субсидиантов и пенсионеров: как будет проходить верификация

Проверка, Субсидии, Верификация
Субсидия.
Субсидия.

18 октября Верховная Рада приняла закон о верификации, то есть проверке, получателей государственных льгот, который уже называют "чисткой льготников". Это коснется пенсионеров, субсидиантов, студентов, матерей-одиночек и т.д.

Как пишет Страна, верификацию будут проводить в три этапа — до назначения соцпомощи, во время и после ее получения.

"Страна" собрала ответы на вопросы, когда начнутся проверки, кого они коснутся, как будут проверять и что делать, если чиновники посчитают, что льгота была не положена.

1. Когда начнутся проверки?

Сразу система проверок не заработает. Кабин в трехмесячный срок должен разработать детальный порядок верификации. Но база уже есть — прописаны термины и основные положения.

2. Кого коснутся проверки?
В первую очередь получающих субсидии. Также проверят материальное положение пенсионеров, переселенцев, чернобыльцев, инвалидов, многодетные семьи, тех, кто получает денежные выплаты из Фонда соцстраха, местного бюджета, Пенсионного фонда.

3. Три этапа сбора данных
Первый этап, превентивная верификация — проверки претендентов на бюджетные деньги. Если человек его проходит и начинает получать помощь, стартует второй этап.

Второй этап — поточная верификация. Ее цель — выявить тех, у кого изменилось финансовое положение и кто, по мнению чиновников, больше не нуждается в социально поддержке. Скажем, в случае с субсидиями выплаты снимаются, если человек совершил покупку дороже 50 тысяч гривен или стал собственником относительно нового авто (до 5 лет).

Третий этап — ретроспективная верификация — будет проводиться после завершения периода выплат, в течение последующих трех лет. Если выясниться, что вам платили "зря", всю полученную из бюджета сумму придется вернуть.

4. Какие личные данные будут использваться?
Проверяющим разрешили использовать по сути все персональные данные украинцев — о наличии земельных участков, недвижимости, авто, о состоянии банковского счета, то есть чиновники могут получить информацию даже об остатке средств на банковском счету льготника.

Эти данные собираются сливать в единую базу данных, к которой получат доступ как проверяющие из Минфина, так и местные контролеры. Базу хотят постоянно обновлять. Причем, собирать и обрабатывать такие данные будут без согласия людей.

5. Что будет, если проверку не удалось пройти?
Если выяснится, что деньги платили "незаконно", всю сумму придется вернуть.

Раньше Українські Новини писали, как переоформить субсидию не выходя из квартиры и о четырех топ-хитростях оформления субсидий среди украинцев. Также в мае финансирование субсидий урезали на 8 миллиардов. Тем временем минимальная пенсия может вырасти в следующем году, а показатель средней зарплаты для пенсии уменьшился.

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