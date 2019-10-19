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  • Меркель і Путін поговорили про "нормандську зустріч" і транзит газу через Україну
19 жовтня 2019, субота, 23:52 4
Світ 2019-10-19T23:55:44+03:00
Українські Новини
Меркель і Путін поговорили про "нормандську зустріч" і транзит газу через Україну

Меркель і Путін поговорили про "нормандську зустріч" і транзит газу через Україну

нормандский формат, Ангела Меркель, Володимир Путін, Телефонна розмова, Нормандська четвірка
Володимир Путін і Ангела Меркель. Фото: ntv.ru
Володимир Путін і Ангела Меркель. Фото: ntv.ru

Канцлер Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, головною темою якої стала підготовка до проведення саміту "нормандської четвірки".

Як повідомляє DW з посиланням на представника німецького уряду Штеффен Зайберт і сайт Кремля, за словами Зайберта, іншими питаннями, які під час розмови обговорили Меркель і Путін, були ситуація в Сирії та Лівії, а також продовження транзиту газу територією України.

У свою чергу в Кремлі заявили, що саміт "нормандської четвірки" повинен бути ретельно підготовлений і увінчатися конкретними результатами".

"Узгоджено, що відповідна робота продовжиться по лінії помічників лідерів і керівництва зовнішньополітичних відомств", - заявили у Кремлі.

"При обговоренні ситуації з врегулюванням на Україні (цитата дослівно - ред.) підтверджена важливість неухильного виконання положень мінського "Комплексу заходів" і домовленостей, досягнутих в ході зустрічей на вищому рівні "нормандському форматі". У першу чергу це відноситься до імплементації "формули Штайнмайера" в українське законодавство, а також до розведення сил і засобів на узгоджених ділянках лінії зіткнення в населених пунктах Золоте і Петровське. Київ же під різними приводами відмовляється відводити звідти свої підрозділи і військову техніку", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що точна дата зустрічі в "нормандському форматі" стане відома вже на цьому тижні. Раніше Меркель пообіцяла використовувати свої контакти для організації "нормандського саміту". Крім того, Зеленський сказав, що зустріч з Путіним повинна відбутися, якщо ми хочемо закінчити війну.1 жовтня Зеленський підтвердив підписання "формули Штайнмайера" і пообіцяв, що капітуляції не буде. У той же час, у Кремлі відмовилися обговорювати Крим "нормандському" та інших форматах.

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