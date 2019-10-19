Майже літо: у неділю в Україні буде до +23

20 жовтня в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 градусів, вдень +20...+22 градуси. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України невелика хмарність, без опадів, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6...+12 градусів, вдень +18...+25 градусів. У Карпатах без опадів, температура вночі +4...+9 градусів, вдень +14...+19 градусів. У Моршині без опадів, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +21...+23 градуси. У Трускавці без опадів, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +21...+23 градуси. У Сваляві без опадів, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +21...+23 градуси.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +16...+22 градуси.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+10 градусів, вдень +16...+22 градуси.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+10 градусів, вдень +16...+22 градуси.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +16...+22 градуси. У Криму невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, удень +17...+22 градуси. У Ялті без опадів. Температура вночі +10...+12 градусів, вдень +19...+22 градуси.

Нагадаємо, згідно з прогнозом погоди на весь жовтень, синоптики, зокрема, пообіцяли два бабських літа і снігопади. Дійсно, після тривалого осіннього похолодання, з арктичної повітряною масою, заморозками, снігопадами і зливами, в Україну прийшло бабине літо. Також синоптики дали прогноз погоди на весь листопад з морозами і снігопадами. А за словами Горбаня, прийдешня зима буде сніжною і морозною. Також згідно з довгостроковими прогнозами синоптиків в цьому році зима буде примхливою і з сибірськими морозами.